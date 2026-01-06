Gold Silver Market Impact : सोन्या, चांदीचे दर आणखी वाढणार! अमेरिकेने केलेल्या कारनाम्याचा जागतिक बाजारावर परिणाम

Gold Silver Price Today India : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलास मादुरो यांना ताब्यात घेतल्याने जागतीक बाजारात अचानक खळबळ माजली. मागच्या दोन दिवसात शेअर बाजार अचानक कोसळल्याची स्थिती आहे. परंतु सोन्या चांदीच्या दरात मात्र अस्थिरता पहायला मिळत आहे. शेअर बाजार ओपन होताच चांदी २ लाख ४६ हजार रुपयांवर होती तर सोने १ लाख ३८ हजारांवर होती. दरम्यान मागच्या दोन दिवसात चांदी तब्बल ५ हजारांनी तर सोने ३ हजारांनी वाढली असून आणखी दर वाढण्याची शक्यता आहे..अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका व्हेनेझुएलाचे प्रशासन “संचालित” करण्याची योजना आखत असल्याचे वक्तव्य केल्यानंतर दक्षिण अमेरिकेतील या देशाच्या भविष्यातील कारभाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढलेला आहे..दरम्यान, या आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या अमेरिकी आर्थिक आकडेवारीकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. त्यात विशेषतः शुक्रवारी प्रसिद्ध होणारा डिसेंबर महिन्यातील रोजगार अहवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष नील काश्कारी यांनी व्याजदर सध्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘न्यूट्रल’ पातळीच्या जवळ असल्याचे संकेत दिले असून, पुढील धोरणात्मक निर्णय येणाऱ्या आकडेवारीवर अवलंबून असतील, असे स्पष्ट केले आहे..मागच्या काही काळापासून मध्यवर्ती बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर सोन्या चांदीची खरेदी केली जात आहे. तसेच सोन्यावर आधारित ईटीएफमधील गुंतवणूक वाढल्याने दराचा आलेख चढाच राहत आहे. याशिवाय फेडरल रिझर्व्हने केलेल्या सलग तीन व्याजदर कपातीमुळेही व्याज न देणाऱ्या मौल्यवान धातूंना फायदा झाला..Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने झाले स्वस्त, चांदीही घसरली, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा भाव? जाणून घ्या.लग्नसराईवर परिणाम...सध्या भारतात लग्नसराईचा काळ सुरू असल्याने नागरिकांचा सोने, चांदी खरेदीकडे कल वाढलेला आहे. परंतु दरात वारंवार होणाऱ्या वाढीमुळे अनेकांनी १ ग्रॅम सोने खरेदीकडे कल वळवला आहे. तर चांदीच्या वस्तु खरेदीकडेही अनेकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. तर महाराष्ट्रातील हुपरी येथे चांदी कारागीर केली जाते दरात होत असलेल्या वाढीमुळे येथील कामही संथ गतीने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.