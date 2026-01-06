कोल्हापूर

Gold Silver Market Impact : सोन्या, चांदीचे दर आणखी वाढणार! अमेरिकेने केलेल्या कारनाम्याचा जागतिक बाजारावर परिणाम

Global Economic Uncertainty Gold : अमेरिकेने केलेल्या कारनाम्याचा जागतिक बाजारावर मोठा परिणाम होत असून सोने-चांदीचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Gold & Silver Prices Surge as US Actions Shake Markets

Gold & Silver Prices Surge as US Actions Shake Markets

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Price Today India : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलास मादुरो यांना ताब्यात घेतल्याने जागतीक बाजारात अचानक खळबळ माजली. मागच्या दोन दिवसात शेअर बाजार अचानक कोसळल्याची स्थिती आहे. परंतु सोन्या चांदीच्या दरात मात्र अस्थिरता पहायला मिळत आहे. शेअर बाजार ओपन होताच चांदी २ लाख ४६ हजार रुपयांवर होती तर सोने १ लाख ३८ हजारांवर होती. दरम्यान मागच्या दोन दिवसात चांदी तब्बल ५ हजारांनी तर सोने ३ हजारांनी वाढली असून आणखी दर वाढण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Commodity Market
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Falling gold-silver prices
Jalgaon Gold Market
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Golden Opportunity For Dussehra
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com