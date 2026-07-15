Radhanagari Wildlife Sanctuary : दुर्मिळ माळढोक पक्ष्याचं स्थलांतर? राधानगरी अभयारण्यात नक्की काय आढळलं? पक्षी निरीक्षकांचा महत्त्वाचा दावा समोर..

कोल्हापूर : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना राधानगरी अभयारण्याच्या एका भागात माळढोक पक्षी आढळला होता, त्याची माहिती समाजामाध्यमावर आल्यानंतर वन विभागाने माळढोकचा शोध सुरू (Radhanagari Wildlife Sanctuary bird news) केला. मात्र, कोल्हापुरात माळढोक आढळल्याची अधिकृत नोंद वन विभागात झालेली नाही. त्यामुळे माळढोक पक्षाच्या अधिवासाबाबत संभ्रम आहे. .महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून निसर्ग निरीक्षण केले. यावेळी माळढोक पक्षी आढळला होता. त्याची शास्त्रोक्त माहिती सांगणारा लेख एका अंकात प्रसिद्ध झाला. हा माळढोक राधानगरी अभयारण्य परिसरात आढळला होता. त्याची माहिती पुढे आल्यानंतर वन्यजीव विभागाने त्याचा शोध घेतला. मात्र, त्याच्या अस्तित्वाच्या खूणा दिसल्या नाहीत. परंतु, माळढोक येथे आढळू शकतो..Albino Alligator Gar : निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! रायगडमध्ये आढळला पिवळ्या-नारंगी रंगाचा 'अल्बिनो गार'; तोंड पाहून बसेल धक्का.सोलापूर जिल्ह्यात माळढोक पक्षी अभयारण्य आहे. तेथे उन्हाळ्यात वनवे लागल्यानंतर काही वेळा पक्षी स्थलांतरित होतात. मात्र, त्या अभयारण्यातही माळढोक पक्षी नगन्य संख्येत आढळत होते. अलीकडच्या दोन वर्षांत तेही स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी एखादा माळढोक पक्षी येथे आला असल्याचा अंदाज पक्षी निरीक्षकांचा आहे..Raigad Albino Snake : हा साप 'बिनविषारी', पण दिसतो एकदम वेगळा! रायगडमध्ये सापडलेल्या 'अल्बिनो चंचु वाळा' सापाविषयी तुम्हाला 'हे' माहीत आहे का?.याबाबत वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तूर्त कोल्हापुरात माळढोक पक्षी आढळल्याचे नोंद नाही. मात्र, माळढोक ठरावीक कालावधीसाठी आला असेल तो काही काळ त्याचे वास्तव्य झालेले असू शकते. मात्र, त्याची माहिती येथे नोंद झालेली नाही, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.