कोल्हापूर

Radhanagari Wildlife Sanctuary : दुर्मिळ माळढोक पक्ष्याचं स्थलांतर? राधानगरी अभयारण्यात नक्की काय आढळलं? पक्षी निरीक्षकांचा महत्त्वाचा दावा समोर..

Great Indian Bustard spotted in Kolhapur : राधानगरी अभयारण्यात माळढोक पक्षी दिसल्याच्या वृत्तामुळे वन विभागाने शोधमोहीम राबवली. मात्र, अधिकृत नोंद अद्याप झालेली नाही. पक्षी स्थलांतरित होऊन येथे आल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
Great Indian Bustard sighting in Kolhapur

Rare Great Indian Bustard spotted near Radhanagari Wildlife Sanctuary in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना राधानगरी अभयारण्याच्या एका भागात माळढोक पक्षी आढळला होता, त्याची माहिती समाजामाध्यमावर आल्यानंतर वन विभागाने माळढोकचा शोध सुरू (Radhanagari Wildlife Sanctuary bird news) केला. मात्र, कोल्हापुरात माळढोक आढळल्याची अधिकृत नोंद वन विभागात झालेली नाही. त्यामुळे माळढोक पक्षाच्या अधिवासाबाबत संभ्रम आहे.

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