Gokul Government Nominated Members : गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार; गुलाबराव पाटील यांनी दिली माहिती

Gokul Voting Rights : पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर चार शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, या चारही सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, अशी माहिती पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षावर होण्याची शक्यता असून, आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीच्या बहुमतापुढे महायुती नवे आव्हान उभे करू शकते..गोकुळ दूध संघाची उलाढाल पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने संघावरही चार शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने अध्यक्ष निवडीसह महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते..गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे समविचारी आघाडीकडे एका मताचे बहुमत आहे. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या गणपूर्तीचा पेच निर्माण झाला आहे..आता चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने सत्तेची गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. या नियुक्त्यांमुळे महायुतीला अध्यक्ष निवडीत बळ मिळणार की समविचारी आघाडी आपले बहुमत टिकवणार, याबाबत उत्सुकता आहे..Gokul Directors Mumbai Visit : गोकुळमधील महायुतीच्या संचालक पुन्हा सहलीवर; कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईकडे रवाना; नेत्यांच्या भेटीनंतर अलिबागमध्ये राहणार?.गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यापूर्वी शासननियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होते का आणि या सदस्यांची भूमिका काय राहते, यावर संघातील सत्तेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.