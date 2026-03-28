Mango Cashew Crop : अवकाळी हवामानाचा दुहेरी फटका; गारपीट, वादळ आणि वीज कोसळल्याने शेती व उद्योग दोन्ही संकटात

कोल्हापूर : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आज गारपिटीसह वळीव पावसाने हजेरी लावली. वादळी पावसाने राधानगरी तालुक्याला अक्षरशः झोडपून काढले. तर आजऱ्यात आठवडी बाजारात तारांबळ उडाली. पन्हाळा तालुक्यातील पडसाळीत गारपिटीने नुकसान झाले. कागल तालुक्यातील म्हाकवे, आणूर, बानगे, सोनगे, हमिदवाडा, लिंगनूर कापशी तसेच अनेक भागांमध्ये आज दुपारनंतर जोरदार वादळी वाऱ्यासह वळीव पावसाची सुरुवात झाली. वादळी वाऱ्याचा वेग जोरदार होता. वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडल्या.. त्यानंतर ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे ज्वारी, हरभरा, तंबाखू, गहू आणि कांदा पिकांना फटका बसला आहे. वीटभट्टी व्यावसायिकांचे पावसाने नुकसान झाले आहे. ऊस पिकास या पावसाचा फायदा झाला आहे. वादळी पावसाने राधानगरी तालुक्याला आज दुपारी अक्षरशः झोडपून काढले. तालुक्याच्या पश्चिम भागात गारपिटीसह जोरदार पाऊस झाला. सायंकाळी चारनंतर राधानगरी, तारळे, धामोड, म्हासुर्ली परिसरामध्ये वादळासह गारांचा पाऊस सुरू झाला. सुमारे तासभर झालेल्या या पावसामुळे पाणीच पाणी झाले. राधानगरी येथे व अभयारण्य क्षेत्रामध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तासभर मुसळधार पावसामुळे पाणीच पाणी झाले..येथील परिसरात आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास अचानक जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. अर्ध्या तासानंतर गारांचाही मोठा वर्षाव झाला. शेती कामात व्यस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आपली कामे अर्ध्यावर सोडून घरची वाट धरावी लागली. अनेक घरांच्या फुटक्या कौलांमुळे कुटुंबीयांची मोठी तारांबळ उडाली. धामोडसह लाडवाडी, कोते, चांदे, कुरणेवाडी, जाधववाडी, केळोशी बुद्रुक परिसरात वळीव पावसाने दुपारी हजेरी लावली. ऊस शेतीला हा पाऊस लाभदायी ठरला. परिसरातील १३ वीटभट्टी व्यावसायिकांचे मात्र पावसाने नुकसान झाले. .आंबा परिसराला दुपारी चारच्या सुमारास वादळी वारे, गारा आणि विजांच्या कडकडाटासह वळिवाने झोडपले. आंबासह मानोली, चाळणवाडी, तळवडे, केर्ले, चांदोली या भागात जोरदार पाऊस पडला. शेते तुडुंब भरून गेली होती. आसुर्ले-पोर्ले परिसरात मेघ गर्जना, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वळीव पाऊस झाला. तसेच देवाळे, पैजारवाडी, बोरिवडे व मसाई पठार परिसरातही वळिवाने जोरदार हजेरी लावली. .वळीव पावसाने आठवडी बाजारात चांगलीच तारांबळ उडाली. व्यापारी व ग्राहकांना दुकान व घरांचा आसरा घ्यावा लागला. सुमारे अर्धातास शहर व परिसरात पाऊस झाला आहे. ऊस पिकाला हा पाऊस पोषक ठरला आहे, तर आंबा व काजूला फटका बसला आहे. दुपारी साडेतीन वाजता पावसाला सुरुवात झाली. आज आजऱ्याचा आठवडी बाजार होता. पावसाच्या अंदाजाने काही व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर कणात उभारल्या होत्या. त्यांचा भाजीपाला व साहित्याचे संरक्षण झाले. जे उघड्यावर विक्री करत होते, त्यांचे नुकसान झाले आहे. ग्राहकांना बाजार अर्धवट टाकून दुकाने, घरांच्या ओसरीत आसरा शोधावा लागला..गडहिंग्लज शहर आणि तालुक्यात ठिकठिकाणी आज सायंकाळी वळीव पावसाच्या तुरळक सरी पडल्या. ढगाळ वातावरण असूनही पावसाला जोर नव्हता. अधून-मधून वारा आणि पाऊस असे वातावरण राहिले. सायंकाळी सातनंतर मात्र पाऊस थांबला. या भागात अजून एकही मोठा वळीव झालेला नाही. ज्वारी व गहू काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. काही ठिकाणी तुरळक पावसाने या काढणीत व्यत्यय आला. पन्हाळा तालुक्यातील पडसाळी येथे सायंकाळी पाचच्या सुमारास जोरदार गारपिटीसह वादळी पाऊस झाला. .मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गारपिटीमुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. गारांचा अक्षरशः मारा झाल्याने रस्त्यांवर गारांचा खच साचलेला दिसून आला. या गारपिटीचा सर्वाधिक फटका घरांना व शेती पिकांना बसला आहे. काही घरांवरील सिमेंट पत्रे फुटल्यामुळे घरातील धान्य व इतर साहित्य भिजून नुकसान झाले.