Political Storm in Kolhapur : "हा मोर्चा गोकुळसाठी नव्हे तर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी"; उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुश्रीफांचा सतेज पाटलांवर गंभीर आरोप

कोल्हापूर : 'गोकुळ' दूध संघावर नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने हिरवा कंदील दाखवताच कोल्हापुरातील राजकीय रणकंदन शिगेला पोहोचले आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महायुतीची ताकद १६ वर पोहोचली असून, महायुतीचे नेते तथा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सतेज (बंटी) पाटील यांच्यावर अत्यंत घणाघाती पलटवार केला आहे. ."आमच्यापेक्षा केवळ एकच जागा जास्त जिंकलेल्या सतेज पाटलांनी निकालानंतर विजयाचा नको तितका उन्माद केला. मात्र, बहुमत मिळूनही गोकुळचा अध्यक्ष करण्याचा बहुमान परमेश्वराने त्यांना दिला नाही, तो बहुमान आम्हालाच दिला आहे," असा थेट आणि ठाम दावा मुश्रीफ यांनी केला. कोल्हापुरात तातडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुश्रीफ यांनी मंगळवारी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गोकुळवर महायुतीचाच चेअरमन बसणार असल्याचे जाहीर केले..Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!."त्यांचा अध्यक्ष करण्यासाठी आम्ही मदत का करावी?"सतेज पाटलांनी संघर्ष मोर्च्यात केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना हसन मुश्रीफ यांनी सत्तेच्या समीकरणांची पोलखोल केली. "गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीचे १२ आणि महाविकास आघाडीचे १३ संचालक निवडून आले. अवघ्या एका जागेचा फरक असताना सतेज पाटलांमध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला. कोरम १४ चा असताना त्यांच्या अध्यक्षासाठी आमच्या १२ संचालकांनी हात जोडून हजर राहावे, असा त्यांचा अहंकार होता. आम्ही त्यांना अध्यक्ष करण्यासाठी का मदत करावी? प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही गटांनी एकत्र बसून मार्ग काढावा आणि अध्यक्षपद वाटून घ्यावे अशी स्पष्ट सूचना केली होती. मात्र, विजयाच्या मस्तीत असलेल्या सतेज पाटलांनी आमच्याशी साधी राजकीय चर्चा करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही," असा सडकून प्रहार मुश्रीफ यांनी केला..'मोर्चा गोकुळसाठी नाही, तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदासाठी!'सतेज पाटलांच्या नेतृत्वाखाली दसरा चौकात निघालेल्या शेतकरी मोर्चाचा मुखवटा फाडताना मुश्रीफ यांनी गंभीर राजकीय आरोप केला:"कोल्हापुरात काढलेला हा मोर्चा गोकुळ दूध संघासाठी किंवा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नव्हताच. काँग्रेसमध्ये माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना शह देऊन स्वतःसाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद पदरात पाडून घेण्यासाठीच सतेज पाटलांनी हे शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले आहे.".Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.मतदानात अडथळा आणल्यास पोलिसांची थेट कारवाई!मंगळवार १० नोव्हेंबर रोजी गोकुळच्या मुख्य कार्यालयात पार पडणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांनी विरोधकांना खडे बोल सुनावले. "उच्च न्यायालयाने शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा केला आहे. उद्या जर कोणी या चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदानापासून रोखण्याचा किंवा गोकुळ कार्यालयाच्या आवारात कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची अत्यंत कठोर दखल पोलीस प्रशासन घेईल," असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. सकाळी महायुतीच्या सर्व संचालकांची संयुक्त बैठक पार पडणार असून, यामध्ये गोकुळच्या नव्या चेअरमनच्या नावावर एकमताने अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.