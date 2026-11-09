Political Storm in Kolhapur : "हा मोर्चा गोकुळसाठी नव्हे तर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी"; उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुश्रीफांचा सतेज पाटलांवर गंभीर आरोप

कोल्हापूर

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Minister Hasan Mushrif's severe attack on Congress leader Satej Patil

Minister Hasan Mushrif's severe attack on Congress leader Satej Patil

Sakal

Vinayan
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कोल्हापूर : 'गोकुळ' दूध संघावर नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने हिरवा कंदील दाखवताच कोल्हापुरातील राजकीय रणकंदन शिगेला पोहोचले आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महायुतीची ताकद १६ वर पोहोचली असून, महायुतीचे नेते तथा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सतेज (बंटी) पाटील यांच्यावर अत्यंत घणाघाती पलटवार केला आहे.

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