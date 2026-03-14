कोल्हापूर : 'केंद्र सरकारकडून गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासू देणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच इराणकडूनही भारताला यासंदर्भात सहकार्य केले जात असल्याचे माध्यमांद्वारे समजत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यातून नक्कीच मार्ग निघेल', असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलताना दिला..जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाबाबत महायुतीतील तीनही पक्षांची बैठक होऊन निर्णय होईल. महानगरपालिकेत ज्या पक्षाचे नगरसेवक जास्त त्यांचा महापौर झाला, .त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाबाबत निर्णय व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्ष एकसंध आहे. जिल्ह्यातील सर्व माजी आमदार व कार्यकर्ते माझ्यासोबत आहेत. या सर्वांच्या जीवावर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष पक्षाचाच होईल, असा मला विश्वास आहे.'.ते पुढे म्हणाले, 'गोकुळ दूध संघासंदर्भातील याचिकेच्या निकालाची प्रत न बघता पत्रकार परिषद घेणे योग्य नाही. आपण यामध्ये एक पक्ष आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये बिनतारखेच्या पत्राचा माझा उल्लेख झाला. लंपी आजारामुळे राज्यातील दूध संस्था या ५० लिटरची अट पूर्ण करू शकणार नाहीत. .त्यामुळे त्या अवसायनात जाऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल म्हणून स्थगिती द्यावी, अशी विनंती तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना केली होती. त्यांनी ही तत्काळ स्थगिती दिली होती. त्यांनीही आदेश देताना तारीख घातली नव्हती. .आम्हा दोघांच्याही तारखा अनवधानाने राहिल्या होत्या; परंतु, सहनिबंधक (दुग्ध)च्या पत्रावर तारखा होत्या. न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर मतप्रदर्शन करायचे नसते. तरीदेखील मला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.' रोहित पवारांच्या पुराव्यांची दखल घेतली जाणार.'दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूसंदर्भात रोहित पवार यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल तत्काळ घेतली जाईल', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्षाच्या सर्व नेते व आमदारांनी या अपघाताचा तपास हा सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी केली आहे. आता या प्रकरणी 'सीआयडी'कडून तपास सुरू आहे. तसेच विमान प्राधिकरण संस्थेमार्फत चौकशी सुरू आहे. लवकरच हा तपास 'सीबीआय'कडे जाईल आणि जनतेच्या मनातील शंकांचे निरसन होईल', असे मुश्रीफ म्हणाले.