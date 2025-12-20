Kolhapur Election : ‘सतेज पाटील आणि आमच्यातील दोरी तुटली’; हसन मुश्रीफांनी संभाव्य आघाडीच्या चर्चेला पूर्णविराम

कोल्हापूर : ‘पाच वर्षे आमदारकी शिल्लक असताना प्रज्ञा सातव यांनी राजीनामा दिला, यावरूनच कळते काँग्रेसवर त्यांच्याच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. माझे मित्र विरोधी पक्षनेते होणार म्हणून बसले होते; मात्र बिचाऱ्यांचे दुर्दैव आहे’, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज सांगितले. .महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांच्यासमवेत संभाव्य आघाडी होईल का?, या प्रश्नावर त्यांनी ‘सतेज पाटील आणि आमच्यातील दोरी तुटलेली आहे’, असे स्पष्ट केले. जिल्हा बॅंकेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..Gadhinglaj Politics : तीन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला; गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीत बहुपक्षीय लढतीने तापला राजकीय मैदान!.‘राष्ट्रवादी’च्या दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला, या प्रश्नावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले,‘जे काही घडले, हे दुर्दैवी आहे. यापूर्वी धनंजय मुंडे त्यांच्याबाबत जी घटना घडली, त्यात ते दोषी आणि आरोपी नव्हते. पण, त्यावेळी एक वातावरण झाले. .त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबतची घटना ही ते ‘राष्ट्रवादी’ मध्ये येण्यापूर्वीची १९८५ ची आहे. पण, कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही.’ .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.आघाडीतील प्रत्येक पक्ष वेगळ्या आधाराच्या शोधात‘शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसमध्ये मेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाला कोणाचाही आधार राहिलेला नाही. महाविकास आघाडीमध्ये बेबनाव तयार झाला आहे. त्यामुळे या आघाडीतील प्रत्येक पक्ष वेगळा आधार शोधत असल्याची टीका मुश्रीफ यांनी केली..‘शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसमध्ये मेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाला कोणाचाही आधार राहिलेला नाही. महाविकास आघाडीमध्ये बेबनाव तयार झाला आहे. त्यामुळे या आघाडीतील प्रत्येक पक्ष वेगळा आधार शोधत असल्याची टीका मुश्रीफ यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.