Kolhapur Election : ‘सतेज पाटील आणि आमच्यातील दोरी तुटली’; हसन मुश्रीफांनी संभाव्य आघाडीच्या चर्चेला पूर्णविराम

Strong Remarks on Congress and Leadership Crisis : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांच्यासोबत आघाडी होण्याची शक्यता हसन मुश्रीफांनी स्पष्टपणे फेटाळली,आघाडीतील प्रत्येक पक्ष वेगळ्या राजकीय आधाराच्या शोधात असल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘पाच वर्षे आमदारकी शिल्लक असताना प्रज्ञा सातव यांनी राजीनामा दिला, यावरूनच कळते काँग्रेसवर त्यांच्याच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. माझे मित्र विरोधी पक्षनेते होणार म्हणून बसले होते; मात्र बिचाऱ्यांचे दुर्दैव आहे’, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज सांगितले.

