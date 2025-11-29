कोल्हापूर

gadhinglaj Hasan Mushrif : ‘टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू’ हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन

Hassan Mushrif criticizes : ‘टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू’ हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन
Hassan Mushrif criticizes

Hassan Mushrif criticizes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : ‘गडहिंग्लज नगरपरिषदेत टक्केवारीच्या माध्यमातून थैलीशाहीचे राजकारण सुरू होते. हे थैलीशाहीचे राजकारण बंद पाडून गडहिंग्लज शहराला स्वर्ग बनविण्यासाठी राष्ट्रवादीकडे एकहाती सत्ता द्या,’ असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

