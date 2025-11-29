gadhinglaj Hasan Mushrif : ‘टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू’ हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन

गडहिंग्लज : ‘गडहिंग्लज नगरपरिषदेत टक्केवारीच्या माध्यमातून थैलीशाहीचे राजकारण सुरू होते. हे थैलीशाहीचे राजकारण बंद पाडून गडहिंग्लज शहराला स्वर्ग बनविण्यासाठी राष्ट्रवादीकडे एकहाती सत्ता द्या,’ असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले..गडहिंग्लज शहरातील मांगलेवाडी, भीमनगर व अयोध्यानगरमध्ये झालेल्या प्रचार सभांमधून मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. ते म्हणाले, ‘नगरपालिकेवर टक्केवारीच्या मंडळींची सत्ता असल्यामुळे शहराचा विकास खुंटला होता. .Kolhapur politics : मतदार यादीतील गोंधळ, सुनावणी पुढे ढकलली… महापालिका निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग; इच्छुकांमध्ये चिंता वाढली.सुदैवाने या टक्केवारीतील थैलीशहांची मुदत संपल्याने प्रशासक नियुक्त झाला. प्रशासक नियुक्तीच्या कालावधीतच गेल्या चार वर्षांत राष्ट्रवादीने सुमारे दीडशे कोटी खर्च करून गडहिंग्लजचा विकास साधला. .यामध्ये वैकुंठभूमीचे सुशोभीकरण, ४८ कोटींची सुधारित पाणी योजना, क्रीडा संकुल, रस्ते, गटारी, वाढीव हद्दीतील विकास, सामाजिक सभागृह, चौक सुशोभीकरण आदी विकासकामांचा समावेश आहे. शहरातील उर्वरित प्रश्नांचा विकास आराखडा तयार असून, निवडणुकीनंतर त्यालाही निधी देऊ.’.Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!.अमर मांगले म्हणाले, ‘मंत्री मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात व प्रभागात विकासकामे पूर्ण झाली आहेत. शहराच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रवादीला साथ द्या.’ महेश सलवादे यांनी, समाजाच्या प्रत्येक अडचणीला मंत्री मुश्रीफ धावून आल्याचे सांगितले. .माजी नगरसेविका रेश्मा कांबळे यांनी स्वागत केले. किरण म्हेत्री यांनी आभार मानले. यावेळी मांगलेवाडी, भीमनगर, अयोध्यानगर परिसरातील प्रभागांचे उमेदवार, कार्यकर्ते उपस्थित होते. पुरोगामी विचार बाजूला ठेवणाऱ्यांना जागा दाखवा.मुश्रीफ म्हणाले, ‘भीमनगर परिसरातही नऊ कोटींची विकासकामे केली. रमाई योजनेंतर्गत घरकुल बांधून देणे व यासाठी नियमात शिथिलता आणण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनासाठी कटिबद्ध असून सत्तेसाठी पुरोगामी विचार बाजूला ठेवणाऱ्यांना यावेळी जागा दाखवा.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.