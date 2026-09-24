कोल्हापूर

Hatkanangale Railway Accident : हेडफोन घालून मोबाईलवर बोलत निघालेल्या 17 वर्षीय युवतीचा रेल्वेखाली करुण अंत; डॉ. आंबेडकर वसतिगृहासमोरील रेल्वे रुळावर धक्कादायक घटना

Hatkanangale Railway Accident : हातकणंगले येथे रेल्वे रुळावरून जात असलेल्या १७ वर्षीय अनुष्का पोवार हिला धनबाद एक्स्प्रेसची धडक बसली. हेडफोन लावून मोबाईलवर बोलत असताना झालेल्या या दुर्घटनेत तिचा मृत्यू झाला.
Hatkanangale train accident

Hatkanangale train accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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हातकणंगले : हेडफोन घालून मोबाईलवर बोलत निघालेल्या युवतीचा रेल्वेच्या धडकेत काल दुपारी बाराच्या सुमारास मृत्यू झाला. अनुष्का संतोष पोवार (वय १७, रा. वेताळपेठ, गल्ली क्रमांक ३, इचलकरंजी) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. हातकणंगले येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहासमोरील रेल्वे रुळावर ही धक्कादायक घटना घडली. हातकणंगले पोलिस ठाण्यात नोंद झाली (Dhanbad Express Accident News) आहे.

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