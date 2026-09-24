Hatkanangale Railway Accident : हेडफोन घालून मोबाईलवर बोलत निघालेल्या 17 वर्षीय युवतीचा रेल्वेखाली करुण अंत; डॉ. आंबेडकर वसतिगृहासमोरील रेल्वे रुळावर धक्कादायक घटना

हातकणंगले : हेडफोन घालून मोबाईलवर बोलत निघालेल्या युवतीचा रेल्वेच्या धडकेत काल दुपारी बाराच्या सुमारास मृत्यू झाला. अनुष्का संतोष पोवार (वय १७, रा. वेताळपेठ, गल्ली क्रमांक ३, इचलकरंजी) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. हातकणंगले येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहासमोरील रेल्वे रुळावर ही धक्कादायक घटना घडली. हातकणंगले पोलिस ठाण्यात नोंद झाली (Dhanbad Express Accident News) आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : अनुष्का परिसरातील एका महाविद्यालयात ‘डीएमएलटी’चे शिक्षण घेत होती. अनुष्का व तिच्या दोन मैत्रिणी रेल्वे रुळावरून चालत जात होत्या. त्यावेळी अनुष्का हेडफोनचा वापर करीत कोणाशी तरी बोलत होती. त्याचवेळी पाठीमागून धनबाद एक्स्प्रेस येत होती..असा झाला अपघातअनुष्काच्या कानात हेडफोन असल्याने तिला रेल्वेचा आवाजही ऐकू आला नाही अन् अंदाजही आला नाही. तिच्यासोबत असणाऱ्या दोन मैत्रिणी तिच्यापासून काही अंतरावरच पाठीमागून येत होत्या. रेल्वे येताच तिच्या दोन्ही मैत्रिणींनी तिला बाजूला होण्यासाठी आवाज दिला; पण हेडफोनमुळे त्यांचा आवाज अनुष्कापर्यंत पोहोचलाच नाही. दोघींनीही धावतच अनुष्काजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या आठ ते दहा फुटांवर असतानाच भरधाव धनबाद एक्स्प्रेसची अनुष्काला जोरदार धडक बसली. धडकेत अनुष्काच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला होता. दोन्ही मैत्रिणींच्या अंगावर रक्त उडाले होते. दोघींनाही या घटनेचा जबर धक्का बसला आहे..IIT Bombay Student Death : आयआयटी बॉम्बे बाहेर 'जस्टिस फॉर साहिल' आंदोलन; प्रकाश आंबेडकरांचे पुत्र सुजात यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने, प्रशासनाला दिला कडक इशारा.मैत्रिणी अन् परिसरातील नागरिकांनी अनुष्काला गंभीर स्थितीत तातडीने हातकणंगले ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन प्राथमिक तपासणी केली. हातकणंगले पोलिस तपास करत आहेत. अनुष्काच्या मागे आई, वडील, आजी, आजोबा आणि छोटा भाऊ असा परिवार आहे..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.हेडफोन वापरताना घ्या काळजीहेडफोन वापरताना काळजी घेणे किती गरजेचे आहे, हे आज झालेल्या अनुष्काच्या अपघाती मृत्यूनंतर अधोरेखित झाले आहे. हेडफोनमुळे बाजूला काय चालले आहे, याचे भानही राहत नाही. सर्वांनीच त्याचा वापर करताना खबरदारी घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.