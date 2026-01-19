कोल्हापूर

Kolhaur ZP : आरक्षणाने उलथापालथ! हातकणंगलेत दिग्गज बाजूला, नव्या चेहऱ्यांचा उदय

Reservation Impact : आरक्षणामुळे प्रस्थापित नेत्यांना धक्का; नव्या चेहऱ्यांसाठी राजकीय दरवाजे खुले, महायुती, मविआ आणि जनसुराज्य यांच्यात तिरंगी संघर्षाची शक्यता
Political activity intensifies in Hatkanangle taluka as reservation reshapes the Zilla Parishad election battlefield.

Political activity intensifies in Hatkanangle taluka as reservation reshapes the Zilla Parishad election battlefield.

सकाळ वृत्तसेवा
हातकणंगले : जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाचे हातकणंगले तालुक्यातील इच्छुकांच्या तयारीला वेग आला आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे अकरा गट असून, रेंदाळ खुला, तर कोरोची व कुंभोज महिलांसाठी खुला झाल्याने या तीन ठिकाणी चुरशीच्या लढती रंगणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे ६ अनुसूचित, २ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे ८ मतदारसंघ आरक्षित झाले आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक आठ मतदार संघ आरक्षित झाल्याने अनेक दिग्गजांनी तलवारी म्यान केल्या आहेत.

- अतुल मंडपे

