Kolhaur ZP : आरक्षणाने उलथापालथ! हातकणंगलेत दिग्गज बाजूला, नव्या चेहऱ्यांचा उदय

हातकणंगले : जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाचे हातकणंगले तालुक्यातील इच्छुकांच्या तयारीला वेग आला आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे अकरा गट असून, रेंदाळ खुला, तर कोरोची व कुंभोज महिलांसाठी खुला झाल्याने या तीन ठिकाणी चुरशीच्या लढती रंगणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे ६ अनुसूचित, २ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे ८ मतदारसंघ आरक्षित झाले आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक आठ मतदार संघ आरक्षित झाल्याने अनेक दिग्गजांनी तलवारी म्यान केल्या आहेत.- अतुल मंडपे.तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी ११ गट व पंचायत समितीसाठी २२ गण आहेत. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी आणि जनसुराज्य अशी तिरंगी लढत रंगण्याची शक्यता आहे. जनसुराज्यचा आमदार असल्याने कोणत्या मतदारसंघावर कोणाचे प्राबल्य यावरच जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरणार आहे. .Sangli Election : हलगीच्या कडकडाटात राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे शक्तिप्रदर्शन; सांगली–कुपवाडमध्ये १५० हून अधिक इच्छुक रिंगणात.सहा जिल्हा परिषद मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने त्या ठिकाणी स्थानिक ताकदीचा उमेदवार शोधावा लागणार आहे. त्यामुळे नेते मंडळीची मोठी अडचण झाली आहे..तालुक्यात तयारी करणाऱ्या प्रस्थापितांना आरक्षणामुळे फटका बसला. आता त्यांना दुसरा मतदारसंघ शोधावा लागेल अगर शांत बसावे लागेल, अशीच काहीशी स्थिती आहे. एकमेव रेंदाळ खुला झाल्याने येथे याच मतदारसंघातील इच्छुकांची तसेच शेजारच्या गटातील इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार आहे. कुंभोज, कोरोची सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. .Dhule Municipal Election 2026 : राजकीय वातावरण तापलं! धुळ्यात शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर दगडफेक, खुर्च्यांची केली तोडफोड; भाजपने हल्ला केल्याचा आरोप.घुणकी, शिरोली इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहेत. घुणकीमध्ये महिला, तर शिरोलीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण पडल्याने दिग्गजांची कोंडी झाली आहे. रुकडी, भादोले, आळते, रुई, कबनूर आणि पट्टणकोडोली मतदारसंघ राखीव झाल्याने इच्छुक धास्तावले आहेत..खासदार धैर्यशील माने, जनसुराज्यचे आमदार अशोक माने, भाजपचे आमदार अमल महाडिक, आमदार राहुल आवाडे, काँग्रेसचे माजी आमदार राजू आवळे, शरद पवार गटाचे माजी आमदार राजीव आवळे, माजी खासदार राजू शेट्टी, जिल्हा परिषदचे माजी ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले आदी नेत्यांचा निवडणुकीत चांगलाच कस लागणार आहे . जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी खुले असल्याने कोरोची आणि कुंभोज मतदारसंघात चुरस पाहायला मिळणार आहे..दृष्टिक्षेपातलोकसंख्या - ४,४७,४०८तालुक्यात एकूण मतदान केंद्र - ३५५एकूण मतदान - ३,५३,५२२इतर मतदान - २०पुरुष मतदार - १, ७९, ४९७महिला मतदार - १,७५,००५.आरक्षित मतदारसंघामुळे नेत्याच्या संधी हुकल्याआरक्षित मतदार संघामुळे यातील अनेक मातब्बरांच्या दांड्या गुल झाल्या आहेत. यामध्ये अरुण इंगवले (आळते), शौमिका महाडिक (शिरोली), वंदना मगदूम (पट्टणकोडोली), पुष्पा आळतेकर (घुणकी), विजया पाटील (कबनूर), पद्माराणी पाटील (रुकडी), मनीषा माने (भादोले), प्रवीण यादव (कुंभोज), प्रसाद खोबरे (कोरोची) या माजी जिल्हा परिषद सदस्यांची संधी हुकली आहे..२०१७ चे जिल्हा परिषद बलाबलएकूण जागा - ११भाजप ५ - हुपरी, कबनूर, कोरोची, शिरोली, हातकणंगलेजनसुराज्य २ - घुणकी व भादोलेताराराणी आवाडे गट २ - रेंदाळ व पट्टणकोडोलीशिवसेना १ - कुंभोजस्वाभिमानी १ - रुकडी.२०१७ चे पंचायत समितीचे बलाबलएकूण जागा- २२भाजप (सहा) - कबनूर, नागाव, शिरोली, तारदाळ, कोरोची, इंगळीजनसुराज्य (पाच) - नवे पारगाव, किणी, भादोले, टोप, खोचीताराराणी पक्ष - आवाडे गट (चार) - कबनूर, रुई, हुपरी, चंदूरशेतकरी संघटना (तीन) - कुंभोज, आळते, हेरलेशिवसेना(दोन) - रुकडी, पट्टणकोडोलीकाँग्रेस (एक) - नरंदेराष्ट्रवादी (एक) - रेंदाळ.