Road Accident Kolhapur : कामातून दोन परप्रांतिय मित्रांची घट्ट मैत्री पण नियतीच्या मनात काही वेगळचं, अपघातात दोघांचा मृत्यू

Kolhapur Accident News : वाठार-वारणानगर मार्गावरील तळसंदे (ता. हाणकणंगले) गावानजीक अनोळखी वाहनाने दिलेल्या धडकेत दोन परप्रांतीय मजूर जागीच ठार झाले. नरेंद्रकुमार बिंदराय यादव (वय २५, समनपूर, चंपारा, बिहार) व हेमंत हादीबंत पाडी (वय २६, रा. चंद्रापाडा ओडिशा) अशी मृतांची नावे आहेत. तर विनेशकुमार (वय. २७, रा. चंद्रापाडा ओडिशा, सर्व सध्या रा. कऱ्हाड, जि. सातारा) याच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत. डोक्याला, छातीला, पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने दोघांना जीव गमवावा लागला. आज रात्री साडेसातच्या सुमारास हा अपघात झाला..याबाबत अधिक माहिती अशी, नरेंद्रकुमार यादव, हेमंत पहाडी व विनेशकुमार हे तिघेजण तळसंदे येथील प्लबिंगचे काम आटोपून वाठारमार्गे कऱ्हाडला निघाले होते. तिघेही एकाच मोटारसायकलवरून जात असताना तळसंदेतील रेणुका हॉटेलजवळ अनोळखी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. तिघेही अक्षरशः हवेत उडून काही अंतरावर फेकले गेले. एकजण मोटारसायकलवरच अडकून पडला. तर दोघे रस्त्यावर आदळले. तिघांनाही हात, पाय, डोक्याला जोराचा मार लागल्याने रक्तस्त्राव झाला होता. रस्त्याकडेला पडलेल्या तिघांना पाहून काही वाहनधारक थांबले. त्यांनी जखमींना १०८ रुगणवाहिकेतून उपचारासाठी सीपीआरमध्ये पाठवले..Kolhapur Police : कोल्हापुरात साउंड सिस्टीमसाठी साहेब, दादा, मामा, आण्णांचं प्रेशर चालणार नाही; एसपींचे थेट आदेश.दोघांचा उपचारापूर्वीच मृत्यूनरेंद्रकुमार व हेमंतची हालचाल पूर्णपणे बंद होती. गंभीर जखमी विनेशकुमार याच्यावर १०८ रुग्णवाहिकेतील डॉ. वैभव कुंभार यांनी प्रथमोपचार करून तातडीने कोल्हापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले.तासभर वाहतूक कोंडी....दोन्ही मृतदेह रस्त्याकडेलाच होते. पेठवडगाव पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. अपघातातील मोटारसायकलीचा चक्काचूर झाला असून यावरून अपघाताची तीव्रता जाणवत होती. मुख्य रस्त्यावर घडलेल्या अपघातानंतर तासभर वाहतूक खोळंबली..नातेवाईक सातारा, पुण्यातनरेंद्रकुमार, हेमंत व विनेशकुमार कामानिमित्त सर्वत्र फिरत असतात. त्यांनी कऱ्हाडमध्ये एक खोली घेतली होती. कामातूनच त्यांची ओळख झाली होती. मृत नरेंद्र व हेमंत वेगवेगळ्या राज्यातील राहणारे आहेत. मृतदेह सीपीआरमध्ये आणल्यानंतर त्यांच्याजवळ कोणीच नातेवाईक नव्हते. तसेच त्यांची ओळख पटविण्यासाठीही बराच वेळ गेला. कऱ्हाडमध्ये त्यांच्याच साईटवर काम करणाऱ्या काहींनी सीपीआरमध्ये पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.