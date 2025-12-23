कोल्हापूर

Kolhapur Lake : ९७ वर्षांचा राजाराम तलाव सांडपाण्यात गुदमरतोय; कोल्हापूरच्या पर्यावरणावर घाला

Historic Rajaram Lake Pollution Crisis : शिवाजी विद्यापीठाच्या वसतिगृहांसह हनुमाननगर, उजळाईवाडी परिसरातील मैलामिश्रित सांडपाणी थेट राजाराम तलावात मिसळत असून त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
sakal

संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : गेल्या ९७ वर्षांपासून जलसिंचनासाठी उपयोगी पडत असलेल्या ऐतिहासिक राजाराम तलावामध्ये शिवाजी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान अधिविभागाचे वसतिगृह, हनुमाननगर परिसरातील सांडपाणी थेटपणे मिसळत आहे.

