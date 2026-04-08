Kolhapur News : विधी शाखेच्या परीक्षा आता पहिल्या वर्षापासून मराठीतूनही देता येणार; ६४ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या लढ्याला यश

कोल्हापूर - विधी शाखेच्या परीक्षेतील प्रश्नांची उत्तरे मराठीतून देता यावीत, यासाठी ६४ वर्षांच्या महिला विद्यार्थिनीने लढा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका सुरू असतानाच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ यांनी २०२६-२७ पासून विधी शाखेच्या परीक्षा पहिल्या वर्षापासून मराठीतूनही देता येतील; असा निर्णय घेतला. .राजश्री रामचंद्र जालनापुरे (जि. सोलापूर) यांनी विधी विभागाच्या परीक्षा इंग्रजीतून दिल्या आहेत. पुढील परीक्षा मराठीतून देण्यासाठी त्यांना सोलापूर विद्यापीठाने परवानगी नाकारली. यानंतर राजश्री यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेत मराठीतून उत्तरे लिहिण्यासाठी परवानगी मागणी केली. डिव्हिजन बेंच (एक)चे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी कोल्हापुरातील ॲड. केतकी पाटील आणि ॲड. आनंद पाटील यांना त्यांच्या मदतीसाठी नियुक्त केले..ॲड. चेतन पाटील यांनी सोलापूर विद्यापीठाकडून, सरकारी वकील ए. ए. नाईक यांनी काम पाहिले. युक्तिवादात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विधी पदवीसाठी मराठीतून उत्तराची मुभा असल्याचे सांगितले. सर्व विद्यापीठांनी पूर्वीच इंग्रजी विषय वगळता मराठीतून उत्तरे देता येतील, असा निर्णय घेतल्याचे संदर्भ दिले. या धर्तीवर सोलापूर विद्यापीठाने मार्च २०२६ ला विधी अभ्यास मंडळाची बैठक घेऊन विधी शाखेत प्रथम वर्गातच उत्तराची भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला..इंग्रजी विषय वगळता इतर विषय पहिल्या वर्षापासून मराठीत देता येतील, असाही निर्णय घेतला. २०२६-२७ या अभ्यासक्रमात पहिल्या सत्रापासूनच मराठी भाषेतून उत्तरे लिहिण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. याचिकाकर्ता यांनी आत्तापर्यंत इंग्रजी माध्यमातून परीक्षा दिली आहे. त्यामुळे आत्ता त्यांना भाषा बदलता येणार नाही, असे म्हणणेही पुढे आले..आत्ता मराठीतून उत्तर देण्याची मुभा मिळाली नसली तरीही विद्यापीठाला मराठीतून उत्तर देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला. विद्यापीठांकडून केवळ दोनच 'फोटो कॉपी' मिळायच्या. न्यायालयात गेल्यानंतर चार 'फोटो कॉपी' द्याव्या लागल्या. मलाही मराठीतून उत्तरे देता यावीत यासाठी लढा सुरू राहील. अंतिम आदेश मिळेपर्यंत लढू. माझ्या वयाचा विचार करणे आवश्यक आहे.- राजश्री जालनापुरे, याचिकाकर्ते.