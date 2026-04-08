कोल्हापूर

Kolhapur News : विधी शाखेच्या परीक्षा आता पहिल्या वर्षापासून मराठीतूनही देता येणार; ६४ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या लढ्याला यश

विधी शाखेच्या परीक्षेतील प्रश्नांची उत्तरे मराठीतून देता यावीत, यासाठी ६४ वर्षांच्या महिला विद्यार्थिनीने दिला लढा.
लुमाकांत नलवडे
Updated on

कोल्हापूर - विधी शाखेच्या परीक्षेतील प्रश्नांची उत्तरे मराठीतून देता यावीत, यासाठी ६४ वर्षांच्या महिला विद्यार्थिनीने लढा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका सुरू असतानाच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ यांनी २०२६-२७ पासून विधी शाखेच्या परीक्षा पहिल्या वर्षापासून मराठीतूनही देता येतील; असा निर्णय घेतला.

