कोल्हापूर

Holkar History : 1720 ते 1795 चा काळ डोळ्यांसमोर राहणार उभा! अहिल्याबाई होळकरांच्या राज्यकारभाराचे दुर्मीळ दस्तऐवज सुरक्षित, इतिहासावरील नव्या संशोधनाला मिळणार चालना

Rare Holkar history documents restored : पहिल्या खंडात सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या १७२० ते १७६६ या कालखंडातील ऐतिहासिक नोंदींचा समावेश आहे.
Malhar Rao Holkar's Reign Documented

Malhar Rao Holkar's Reign Documented

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सचिन भोसले

कोल्हापूर : ‘होळकरशाही’च्या इतिहासावर महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकणारे दुर्मीळ ऐतिहासिक दस्तऐवज मूळचे कोल्हापूरचे आणि सध्या मध्यप्रदेश शासनाच्या हस्तकला व हातमाग विकास विभागाचे आयुक्त मदन नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शन आणि विशेष पुढाकारातून संवर्धित करून अभ्यासकांसाठी ते उपलब्ध केले (Ahilyabai Holkar historical manuscripts) आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ahilyadevi Holkar
History
Research
Ahilyadevi Holkar legacy