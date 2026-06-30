Holkar History : 1720 ते 1795 चा काळ डोळ्यांसमोर राहणार उभा! अहिल्याबाई होळकरांच्या राज्यकारभाराचे दुर्मीळ दस्तऐवज सुरक्षित, इतिहासावरील नव्या संशोधनाला मिळणार चालना

-सचिन भोसलेकोल्हापूर : ‘होळकरशाही’च्या इतिहासावर महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकणारे दुर्मीळ ऐतिहासिक दस्तऐवज मूळचे कोल्हापूरचे आणि सध्या मध्यप्रदेश शासनाच्या हस्तकला व हातमाग विकास विभागाचे आयुक्त मदन नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शन आणि विशेष पुढाकारातून संवर्धित करून अभ्यासकांसाठी ते उपलब्ध केले (Ahilyabai Holkar historical manuscripts) आहेत. .यात ‘होळकरशाहीचा राजवट इतिहास खंड-पहिला विजय काळ इ.स.वी. १७२० ते १७६६, सुभेदार मल्हारराव होळकर आणि होळकरशाहीचा राजवट इतिहास खंड - दुसरा, इतिहास विजय काळ, अहिल्यादेवी होळकर इ.स.वी. १७६६ ते १७९५’ या खंडांचा समावेश आहे. यात सुभेदार मल्हारराव होळकर आणि देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या कारकिर्दीशी संबंधित दोन महत्त्वाचे इतिहास ग्रंथ जतन व संवर्धन केले आहेत. या दुर्मीळ हस्तलिखितांचे संवर्धन केले..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.दीर्घकाळ जीर्ण अवस्थेत असलेल्या या ऐतिहासिक ग्रंथांचे शास्रोक्त पद्धतीने जतन करून ते संशोधकांसाठी पुन्हा उपलब्ध केले आहेत. यामध्ये ‘होळकरशाहीचा इतिहास’ या ग्रंथाचे दोन खंड आहेत. पहिल्या खंडात सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या १७२० ते १७६६ या कालखंडातील ऐतिहासिक नोंदींचा समावेश आहे. तर, दुसऱ्या खंडात देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या १७६६ ते १७९५ या कालखंडातील प्रशासन, सामाजिक कार्य आणि राज्यकारभाराशी संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांचा समावेश आहे. या संवर्धनामुळे होळकरशाहीच्या इतिहासाचा अभ्यास करणारे संशोधक, विद्यार्थी आणि इतिहासप्रेमींना विश्वसनीय व दुर्मीळ संदर्भ साहित्य उपलब्ध होणार आहे..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.या दोन खंडांतून होळकरशाहीचा खरा इतिहास नव्याने संवर्धित केला असून, त्याचा लाभ जगभरातील अभ्यासकांना होईल. त्यांच्यातील अज्ञात पैलूंवर नव्याने प्रकाश पडणार आहे. त्यामुळे हे दस्तऐवज महत्त्वाचे आहेत.-मदन नागरगोजे, हस्तकला व हातमाग विकास विभागाचे आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.