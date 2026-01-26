कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : घरातून सुरू झालेली नशा आता मोबाईलवर; इचलकरंजीत इंस्टावर इंजेक्शन विक्री

इचलकरंजीत नशेचा चेहरा बदलतो आहे. घरातून सुरू झालेला प्रतिबंधित इंजेक्शनचा व्यापार आता थेट सोशल मीडियावर पोहोचला असून, इंस्टाग्रामवरून खरेदी-विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Representative image highlighting illegal drug injection trade operating through social media

sakal

ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : शहरात प्रतिबंधित नशेच्या इंजेक्शनची घरातून खुलेआम विक्री पोलिसांनी उघडकीस आणल्यानंतरही नशेचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. आता या अवैध धंद्याने सोशल मीडियावर उडी घेतली आहे, चक्क इंस्टाग्रामवरून खरेदी-विक्रीचे रॅकेट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

