Ichalkaranji Crime : घरातून सुरू झालेली नशा आता मोबाईलवर; इचलकरंजीत इंस्टावर इंजेक्शन विक्री

इचलकरंजी : शहरात प्रतिबंधित नशेच्या इंजेक्शनची घरातून खुलेआम विक्री पोलिसांनी उघडकीस आणल्यानंतरही नशेचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. आता या अवैध धंद्याने सोशल मीडियावर उडी घेतली आहे, चक्क इंस्टाग्रामवरून खरेदी-विक्रीचे रॅकेट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .घराघरांत पोहोचलेली इंजेक्शनची नशा आता मोबाईल स्क्रीनवर आली आहे. त्यामुळे इचलकरंजी शहर 'नशा सहज' होण्याच्या टोकावर पोहोचले आहे. काही महिन्यात नशिल्या इंजेक्शनविरोधात पोलिसांनी केलेल्या कारवाया या केवळ वरवरच्या नसून त्या शहरात खोलवर रुजलेल्या नशेच्या साखळीचे भयानक चित्र उघड करणाऱ्या ठरल्या आहेत. .Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.घरातून होणारी विक्री, मोक्याच्या परिसरात साठवणूक, तरुणांकडे थेट पुरवठा आणि आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क या सगळ्यामुळे नशेचा व्यापार अधिक सुलभ, वेगवान आणि अदृश्य होत चालला आहे..पहिल्या बड्या कारवाईनंतर प्रतिबंधित नशेच्या इंजेक्शनची विक्री घरातून सुरू असणे म्हणजे हा धंदा भयावह पातळीवर पोहोचल्याचा इशारा होता. यातून स्थानिक पातळीवर ओळखी, आर्थिक साखळी आणि साठवणूक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले होते..Instagram Drug Racket : 'इन्स्टा'वरून मागविली नशेची इंजेक्शन, १९ वर्षीय साहिलला नशेचा नाद लागला अन्.घराघरातून नशेच्या इंजेक्शनची विक्रीचे जाळे इंस्टाग्रामपर्यंत पोहचले आहे. पोलिसांच्या कारवाया कौतुकास्पद असल्या तरी पुरवठा कोठून होतो, डॉक्टर-केमिस्ट-वितरक या वैद्यकीय साखळीतला कमकुवत दुवा कोण ठरत आहे, सोशल मीडियावरील नेटवर्कवर कारवाई कधी, फक्त विक्रेत्यांवर नव्हे तर सूत्रधारांवर कारवाई कधीय़ असे अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत..नशेच्या इंजेक्शनविरोधातील लढाई ही केवळ छापे आणि अटकांपुरती मर्यादित न ठेवता डिजिटल ट्रॅकिंग, सायबर पथके, वैद्यकीय साठ्याचे ऑडिट आणि प्रतिबंध या सगळ्या पातळीवर एकाचवेळी लढली नाही तर शहराला नशेच्या विळख्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. इंस्टावरून 'डील', चॅटवरून व्यवहार.नशा विक्रीचा नवा पॅटर्न अधिकच धोकादायक आहे. इंस्टावरील बनावट प्रोफाइल्स, सांकेतिक शब्द, खास इमोजी, स्टोरीज आणि 'डायरेक्ट मेसेज'मधून संपर्क साधला जातो. ओळख पटल्यावर ठराविक ठिकाणी इंजेक्शन पोहोचवले जात आहे. यामुळे पोलिसांची नजर चुकवणे सोपे झाले असून अल्पवयीन आणि कॉलेज तरुण थेट या जाळ्यात अडकत आहेत..भय इथले संपणार नाहीनशा सहज उपलब्ध होऊ लागल्यावर त्याचे परिणाम केवळ व्यसनापुरते मर्यादित राहत नाहीत. चोरी, मारहाण, गुन्हेगारी टोळ्या, आर्थिक लुबाडणूक अशा सगळ्यांना नशा खतपाणी घालते. त्यामुळे शहरात '' भय इथले संपणार नाही'' अशी भावना नागरिकांत खोलवर रुजू लागली आहे. परिणामी पालक, शिक्षक चिंतेत आहेत.