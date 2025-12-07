Ichalkaranji Crime News : “सूरज ढलता है, डुबता नहीं”, स्टेटस ठेवून १९ वर्षीय सुहासचा केला खून; नाजूक प्रकरणातून काटा काढल्याची चर्चा

Crime News Ichalkaranji : इचलकरंजी येथील तरुणाचा अपहरण करून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे आज उघड झाले. सुहास सतीश थोरात (वय १९, रा. गुलाब पैलवान चाळ, भोनेमाळ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. हल्लेखोरांनी त्याला निपाणीजवळील देवचंद कॉलेजच्या मागील ओढ्याकाठी नेले. तेथे कोयत्याने सपासप वार करीत त्याचा खून केला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. तिसरा संशयित अल्पवयीन आहे. संशयितांनी खुनाची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः मोटारसायकल दुरुस्त करायची आहे, असे सांगून तिघांनी सुहासचे अपहरण केले. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील देवचंद महाविद्यालयाच्या पाठीमागे मुरगूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ओढ्याजवळ खून केला आणि तेथून पलायन केले. पोलिसांनी अपहरण, खून आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून रेकॉर्डवरील गुन्हेगार ओंकार अमर शिंदे (२५), ओंकार रमेश कुंभार (२३ दोघे रा. लिगाडे मळा, इचलकरंजी) या दोघांना अटक केली. दोघांना पाच दिवसांची कोठडी मिळाली आहे. खून करून तिघे शहरात आले होते. खुनाचा प्रकार उजेडात येताच पोलिसांनी तपास सुरू केला..शहरातून पसार होण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी पाठलाग करत चंदूर रोडवरील शाहूनगर भागात तिघांना ताब्यात घेतले. पूर्ववैमनस्यातून खून केल्याची कबुली तिघांनी दिली असली तरी नाजूक प्रकरणाचीही किनार असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..यासंदर्भात सुहासचे वडील सतीश बळीराम थोरात (५०) यांनी फिर्याद दिली आहे. सुहास एका वाहन शोरुमध्ये कामाला आहे. संशयित तिघे शुक्रवारी (ता.५) सकाळी सुहासच्या घरी आले. त्याला मोटारसायकल दुरुस्तीसाठी परगावी जाऊया, असे सांगितले. सुहास दुपारी दीडच्या सुमारास घरी जेवायला आला. त्यानंतर त्याने बहिणीला खंजिरे इंडस्ट्रीज येथे कामावर सोडले आणि दुचाकीवरून शोरूममध्ये कामावर गेला. त्यानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास वडिलांनी कॉल केला असता सुहास कामावर होता. दुपारी तीनच्या सुमारास संशयित तिघेजण सुहासकडे आले. मोटारसायकल दुरुस्तीचा बहाणा करीत त्याला जबरदस्तीने घेऊन गेले. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता सतीश थोरात यांनी सुहास याला कॉल केला; मात्र त्याचा फोन लागला नाही. मुलाच्या जीवितास धोका असल्याची भीती वाटल्याने त्याचे वडील सतीश थोरात यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली..Ichalkaranji Cafe Illegal : कॅफेत स्पेशल रूम, तिथेच बाथरूम अन् ३५० रेट; इचलकरंजीत अश्लील धिंगाणा, कंडोमची पाकिटेही सापडली....दरम्यान, शोधमोहीम सुरू असताना आज पहाटे देवचंद कॉलेजच्या पाठीमागील ओढ्यात एका तरुणाचा मृतदेह आढळला. तो मृतदेह सुहास याचाच असल्याची खात्री पोलिसांनी केली. प्राथमिक तपासात खून असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी तातडीने पथके तयार करून संशयितांचा शोध सुरू करत तिघांना ताब्यात घेतले. आज सकाळी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या आवारात सुहासच्या नातेवाईक व मित्रमंडळींनी गर्दी केली होती. मुख्य संशयित ओंकार शिंदे याला पोलिसांनी घटनास्थळी नेऊन पंचनामा केला. पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड तपास करत आहेत..वर्षभरापूर्वी चाकू लावून धमकीखुनामागील पूर्ववैमनस्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांनी दिली. वर्षभरापूर्वी सुहास अकरावीमध्ये असताना त्याचा ओंकार शिंदे याच्यासोबत वाद झाला होता. त्यावेळी शिंदेने सुहासच्या गळ्याला चाकू लावून त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती; मात्र मुलांमधील हा गंभीर वाद नातेवाइकांनी समजुतीने मिटवला होता.‘स्टेटस’ वरून संशय बळावलासुहासचा खून करून शहरात परत आल्यानंतर शिंदे याने “सूरज ढलता है, डुबता नहीं” असा गर्विष्ट स्टेटस सोशल मीडियावर टाकला. त्याच स्टेटसमुळे पोलिसांचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले आणि तो अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. शिंदेवर यापूर्वीही खुनी हल्ल्याप्रकरणी गंभीर गुन्हा दाखल असून, तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.