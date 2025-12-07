कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime News : “सूरज ढलता है, डुबता नहीं”, स्टेटस ठेवून १९ वर्षीय सुहासचा केला खून; नाजूक प्रकरणातून काटा काढल्याची चर्चा

Status War: इचलकरंजीत स्टेटसवरून सुहासचा खून; “सूरज ढलता है, डुबता नहीं” या स्टेटसपासून वाद वाढल्याची माहिती. नाजूक प्रकरणातून काटा काढल्याची चर्चा, पोलिस तपास वेगाने सुरु.
Ichalkaranji Crime News

Ichalkaranji Crime News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Crime News Ichalkaranji : इचलकरंजी येथील तरुणाचा अपहरण करून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे आज उघड झाले. सुहास सतीश थोरात (वय १९, रा. गुलाब पैलवान चाळ, भोनेमाळ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. हल्लेखोरांनी त्याला निपाणीजवळील देवचंद कॉलेजच्या मागील ओढ्याकाठी नेले. तेथे कोयत्याने सपासप वार करीत त्याचा खून केला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. तिसरा संशयित अल्पवयीन आहे. संशयितांनी खुनाची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
police
crime
Crime News
crime news in marathi
Ichalkaranji
Crime Against Youth
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com