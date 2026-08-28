कोल्हापूर

Ichalkaranji Baby Death : दूध पिताना ठसका लागून 1 वर्षाच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी अंत; आईचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा

Ichalkaranji Baby Death After Milk Choking : इचलकरंजीतील चंदूर येथे दूध पिताना ठसका लागल्यानंतर श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण झालेल्या एक वर्षाच्या रिवाचा आयजीएम रुग्णालयात उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Riva Kamble Dies During Treatment

Riva Kamble Dies During Treatment

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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इचलकरंजी : दूध पिताना ठसका लागल्याने श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण झालेल्या एक वर्षाच्या चिमुकलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रिवा विकी कांबळे (रा. गावभाग, चंदूर, ता. हातकणंगले) असे तिचे नाव आहे. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात याची नोंद आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यात अशा प्रकारचा हा दुसरा मृत्यू (Ichalkaranji baby death after milk choking) आहे.

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