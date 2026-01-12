कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : भाजपमधील नाराजीचा फटका; रखडलेले प्रश्न शिव-शाहू विकास आघाडीला संधी देणार

Civic Issues Fuel Public Anger : भाजपच्या अंतर्गत नाराजीमुळे शिव-शाहू विकास आघाडीला निवडणुकीत बळ मिळणारे रस्ते, पाणी व कचरा प्रश्नांमुळे इचलकरंजीतील नागरिकांचा असंतोष टोकाला एकच चिन्ह व स्थानिक आघाडीचा प्रयोग; सुज्ञ मतदारांचा कल बदलाच्या दिशेने
Shiv-Shahu Vikas Aghadi coordinator Shashank Bavchakar

sakal

सकाळ वृत्तसेवापंडित कोंडेकर
इचलकरंजी : लोकसभेवेळी इंडिया आघाडी तर विधानसभा निवडणुकीवेळी महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही काम केले आहे. तर इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर समविचारी लोकांना एकत्र करून शिव-शाहू विकास आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळे आमच्या सर्व उमेदवरांना एकच चिन्ह मिळाले आहे.

