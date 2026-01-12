Ichalkaranji Election : भाजपमधील नाराजीचा फटका; रखडलेले प्रश्न शिव-शाहू विकास आघाडीला संधी देणार

इचलकरंजी : लोकसभेवेळी इंडिया आघाडी तर विधानसभा निवडणुकीवेळी महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही काम केले आहे. तर इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर समविचारी लोकांना एकत्र करून शिव-शाहू विकास आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळे आमच्या सर्व उमेदवरांना एकच चिन्ह मिळाले आहे. .आमच्या आघाडीबाबत शहरात चांगले वातावरण आहे. गत नगरपालिकेत भाजपची सत्ता होती; पण कोणतेही लोकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. रखडलेल्या सर्व प्रश्नांबाबत नागरिकांत असंतोष आहे. त्यामुळे सुज्ञ मतदार या निवडणुकीत शिव-शाहू विकास आघाडीचा सक्षम पर्याय निवडतील. भाजपमधील अंतर्गत नाराजीचा फायदा आघाडीला होईल, असा दावा करीत श्री. बावचकर म्हणाले, असा विश्वास शिव-शाहू विकास आघाडीचे समन्वयक शशांक बावचकर यांनी `सकाळ`शी बोलताना व्यक्त केला. - पंडित कोंडेकर.Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.श्री. बावचकर म्हणाले, इचलकरंजी महापालिका झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होत आहे. साडेतीन वर्षे प्रशासकीय कालवधीत गेला. विविध प्रश्नांच्या दृष्टीने लोकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळालेला नाही. शहरातील बहुतांशी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. .एकही रस्ता चांगला नाही. धूळ मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचे परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहेत. रोज पूर्ण क्षमतेने कचरा संकलन होत नाही. पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. आठ दिवसांतून पाणी येते. पंचगंगा आणि कृष्णा योजनांच्या दोन स्त्रोतांचे नियोजन जरी केले तरी दिवसाआड पाणी देवू शकतो; पण हे सत्ताधारी राजकर्त्यांना जमले नाही..Ichalkaranji Municipal : मागणीनुसार जागा न मिळाल्याने बंड; इचलकरंजीत परिवर्तन आघाडीची अधिकृत घोषणा.पाणी प्रश्नावर आम्ही विशेष गंभीर आहोत. यात सर्वप्रथम कृष्णा आणि पंचगंगा योजनेच्या जलवाहिनीतून होणारी गळती कसी रोखता येईल?, यावर काम करण्यास प्राधान्य असेल. त्यानंतर सुळकूड योजनेचा पाठपुरवा करणार आहोत. .त्यासाठी शासनाबरोबर दोन हात करण्याची तयारी आहे. याप्रश्नी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी आहे. त्यामुळे आमच्या मंजूर झालेल्या योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत सुळकूड पाणी योजना पूर्ण केली पाहिजे. .श्री. बावचकर म्हणाले, भाजपने उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांची नाराजी कितीही दूर करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांची नाराजी दूर होणार नाही. कारण माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची चांगली बांधणी निर्माण झाली होती; पण आवाडे यांच्या भाजप प्रवेशाने संपूर्ण सूत्रे वेगळ्या पध्दतीने फिरली आहेत. .या निवडणुकीत उमेदवारी देताना हाळवणकर यांच्या उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचे दिसते. त्यातून भाजप रुजवलिलेल्या कार्यकर्त्यांत असंतोष आहे. निश्चीतपणे त्यांची आम्हाला मदत होईल..दृष्टिक्षेपात शिव-शाहू आघाडीचे ३५ ते ३६ उमेदवार निवडून येतील जाहिरनाम्यात चांगल्या मूलभूत सुविधा देण्यावर भर विरोधकांचे अनेक प्रभावी चेहरे घरी बसलेले दिसतीलभाजपचा सातत्याने फेक नॅरेटिव्ह पसरविण्याचा प्रयत्न सत्ता स्थापनेसह पहिला महापौर आमचाच होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.