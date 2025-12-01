ichalkaranji Crime : शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने ओढणीने गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा

इचलकरंजी : चंदूर (ता. हातकणंगले) येथील शाहूनगर भागात विवाहितेने शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून घरातील लोखंडी अँगलला ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना (Ichalkaranji Crime News) उघडकीस आली. महेर इरफान मुजावर (वय २२) असे तिचे नाव आहे..याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात (Shivajinagar Police Station) पतीसह सासरच्या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समिना अख्तर मुजावर (वय ३५), इरफान निजाम मुजावर (वय २५), चाँदबी निजाम मुजावर (वय ५५, तिघे रा. बोरगाव, राज्य कर्नाटक) व शाहिदा, फारुख (रा. कोल्हापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबतची फिर्याद सलीम बाबू कडगे (वय ५२, रा. शाहूनगर, चंदूर) यांनी दिली..Kolhapur Crime : कोल्हापुरात खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत आढळला तरुणाचा मृतदेह; वायरने गळा आवळून केला खून.पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, सलीम कडगे यांची मुलगी महेर आणि संशयित आरोपी इरफान मुजावर हे पती-पत्नी आहेत. जाऊ समिना मुजावर, सासू चाँदबी मुजावर, नणंद शाहिदा व तिचा पती फारुख यांनी विवाहितेवर सातत्याने मानसिक-शारीरिक त्रास देत पतीच्या व्यवसायासाठी पाच लाख रुपये आणण्याचा तगादा लावला..या सततच्या छळास कंटाळलेल्या विवाहितेने शनिवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास चंदूर येथे माहेरच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संशयितांच्या छळामुळेच मुलीने आत्महत्या केली असल्याची तक्रार तिचे वडील सलीम कडगे यांनी पोलिसांत दिली..दरम्यान, आज सकाळी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाइकांनी नकार दिला. संशयितांना तत्काळ अटक करा, मगच मृतदेह स्वीकारू, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी संशयितांच्या शोधासाठी पथके रवाना केल्याचे नातेवाइकांना सांगितले. त्यानंतर तासाभरानंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. याप्रकरणी अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक संभाजी भोस्कर करत आहेत..सुसाईड नोट मिळालीमाहेरी आल्यानंतर विवाहितेने आत्महत्या केली. यावेळी घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट मिळून आली असून यात तिने स्वतःवर होणाऱ्या छळाचा उल्लेख केला आहे. पोलिसांनी सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.