Ichalkaranji Election : ६५ जागांचे स्वप्न अपूर्ण; ११ उमेदवारांवरच परिवर्तन आघाडीची इचलकरंजीत कसोटी

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत धनशक्तीविरोधात लढा उभा करण्याचा निर्धार करत शिव-शाहू विकास आघाडीतून बाहेर पडलेल्या वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पार्टीने समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन 'इचलकरंजी परिवर्तन आघाडी'ची स्थापना केली. मात्र, सर्व ६५ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचा निर्धार प्रत्यक्षात पूर्णत्वास गेला नाही. .अखेर, वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पार्टीने प्रत्येकी चार उमेदवार तसेच तीन पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारांसह एकूण ११ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे या आघाडीची ताकद आणि मतदारांचा प्रतिसाद कसोटीला लागला असून, याचा निवडणुकीवर किती परिणाम होतो?, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. - ऋषिकेश राऊत.Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पार्टी हे पक्ष आजवर विधानसभा व लोकसभा निवडणुकींत सातत्याने महाविकास आघाडीच्या भूमिकेशी समांतर उभे राहिले आहेत. महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), मनसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदी महायुतीविरोधी पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या शिव-शाहू विकास आघाडीतही सामील झाले. .मात्र, तिकीट वाटपात आर्थिक निकषांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करत वंचित आणि आपने या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. धनशक्तीच्या प्रभावाला थेट आव्हान देत जनशक्तीच्या आधारे निवडणूक लढविण्यासाठी वंचित आणि आपने स्वाभिमानी पक्षाला सोबत घेत 'परिवर्तन आघाडी' उभी केली. मात्र, काही काळानंतर स्वाभिमानी पक्षाने या आघाडीतून माघार घेतली. त्यामुळे परिवर्तन आघाडीची व्याप्ती आणि ताकद अपेक्षेपेक्षा मर्यादित राहिली..Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.सुरुवातीला सर्वच्या सर्व ६५ जागांवर निवडणूक लढविण्याचा निर्धार केलेल्या परिवर्तन आघाडीला केवळ ११ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. यात वंचित बहुजन आघाडीचे चार, आम आदमी पार्टीचे चार आणि तीन पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे..हे ११ उमेदवार प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये तीन, तर प्रभाग क्रमांक ७, ८, ९ आणि १६ मध्ये प्रत्येकी दोन उमेदवारांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवित आहेत. परिवर्तन आघाडीच्या माध्यमातून वंचित आणि आप पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवित असल्याने या निवडणुकीत त्यांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे. .ही बाब लक्षात घेता परिवर्तन आघाडीने प्रचारात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या जाहीर सभांच्या माध्यमातून आघाडीने ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती' असा स्पष्ट लढा उभा करीत परिवर्तन आघाडीने प्रचारात आक्रमक भूमिका घेतली आहे..मर्यादित संख्येतील उमेदवार, कमी संसाधने आणि प्रस्थापित आघाड्यांची ताकद या पार्श्वभूमीवर परिवर्तन आघाडीची ही निवडणूक म्हणजे केवळ जागा जिंकण्यापुरती नाही, तर भविष्यातील स्थानिक राजकारणातील आपले स्थान अधोरेखित करण्याची लढाई ठरणार आहे. या 'परिवर्तन' गाडीला मतदार किती साथ देणार आणि ही साथ प्रत्यक्ष निकालात कितपत उतरते, हेच या निवडणुकीतील खरे परिवर्तन ठरणार आहे. ...तर शिव-शाहू आघाडीला फटका.परिवर्तन आघाडी ही भाजपाविरोधी आहे. या आघाडीला मतदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाल्यास त्याचा थेट फटका शिव-शाहू विकास आघाडीला बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेषतः काही प्रभागांत परिवर्तन आघाडीची मते निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मतविभागणीचा फटका कितपत बसणार, याकडे लक्ष लागले आहे..अखेरच्या क्षणी स्वाभिमानीचा रामरामपरिवर्तन आघाडीची गाडी रुळावर येण्याआधीच स्वाभिमानी पक्षाने काढता पाय घेतल्याने आघाडीला धक्का बसला. परिवर्तन आघाडीत अग्रस्थानी असलेला स्वाभिमानी पक्ष शिव-शाहू विकास आघाडीतून तिकीट मिळण्याचा मार्ग मोकळा होताच बाहेर पडला. या निर्णयामुळे गावभागातील चार प्रभागांत परिवर्तन आघाडीची पकड कमकुवत झाली.