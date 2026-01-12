कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : ६५ जागांचे स्वप्न अपूर्ण; ११ उमेदवारांवरच परिवर्तन आघाडीची इचलकरंजीत कसोटी

Ichalkaranji Civic Polls : शिव-शाहू आघाडीतून बाहेर पडून वंचित-आपची स्वतंत्र ‘परिवर्तन’ वाटचाल मर्यादित उमेदवार, कमी संसाधने; तरीही जनशक्तीवर विश्वास ठेवून आक्रमक प्रचार
Leaders of Vanchit Bahujan Aghadi and Aam Aadmi Party campaigning

ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत धनशक्तीविरोधात लढा उभा करण्याचा निर्धार करत शिव-शाहू विकास आघाडीतून बाहेर पडलेल्या वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पार्टीने समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन ‘इचलकरंजी परिवर्तन आघाडी’ची स्थापना केली. मात्र, सर्व ६५ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचा निर्धार प्रत्यक्षात पूर्णत्वास गेला नाही.

