कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत मतदार यादीचा गोंधळ शिगेला एका गल्लीतील सर्वच मतदार दुसऱ्या प्रभागात, नागरिक आणि इच्छुकांचा संताप!

Major Ward-to-Ward Errors: इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या सदोष असल्याचे समोर येत आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदारांच्या प्रभागांची अदलाबदल झाली असल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे.
Major Ward-to-Ward Errors

Major Ward-to-Ward Errors

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या सदोष असल्याचे समोर येत आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदारांच्या प्रभागांची अदलाबदल झाली असल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Voters
Muncipal corporation
voter list
Voter
Errors
Drafting
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com