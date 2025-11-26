Ichalkranji Election : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदार याद्यांचा गोंधळ! एका दिवसात ४६ हरकती दाखल

इचलकरंजी : येथील महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती दाखल करण्याचा ओघ आजही कायम राहिला. आजही काही एकगठ्ठा हरकती दाखल झाल्या आहेत. .तर दिवसभरात तब्बल ४६ वैयक्तिक हरकती दाखल झाल्या आहेत. सर्वाधिक हरकती प्रभाग तीनमधील २३ मतदारांनी केल्या आहेत. प्रभागांची आदलाबदल झाल्याबद्दल बहुतांशजणांनी हरकत घेतली आहे..Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत मतदार यादीचा गोंधळ शिगेला एका गल्लीतील सर्वच मतदार दुसऱ्या प्रभागात, नागरिक आणि इच्छुकांचा संताप!.प्रभागनिहाय मतदार याद्या फोडताना मोठा घोळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेक प्रारूप मतदार याद्या सदोष असून, दोन प्रभागांतील काठावरील मतदारांची मोठ्या प्रमाणात आदलाबदल झाली आहे..त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची तारांबळ उडाली आहे. प्रत्येक मतदार याद्या बारीक लक्ष घालून तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून आपल्या प्रभागातील हक्काचे मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेल्याचे दिसून आल्यामुळे इच्छुक उमेदवार हबकले आहेत..Ichalkaranji Election: इचलकरंजीतील सहा प्रभागात महिला मतदार अधिक, इच्छुकांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती..प्रभाग दोनमधील सुमारे २५० मतदारांची प्रभाग तीनमध्ये नोंद असल्याची बाब सोमवारी समोर आली होती. आज त्यानुसार प्रत्यक्षा जागेवर जाऊन प्रभाग अधीक्षकांच्या पथकाने पाहणी केली. त्यामध्ये दाखल केलेल्या हरकतीमध्ये तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रभाग तीनमध्ये गेलेले मतदार प्रभाग दोनमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू केली आहे..वैयक्तिक दाखल झालेल्या हरकती प्रभाग हरकतींची संख्या२ २३ २३४ १०५ १ .७ ११० ३१२ २१३ ११४ २१६ १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.