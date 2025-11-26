कोल्हापूर

Ichalkranji Election : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदार याद्यांचा गोंधळ! एका दिवसात ४६ हरकती दाखल

46 Objections Filed : महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती दाखल करण्याचा ओघ आजही कायम राहिला. आजही काही एकगठ्ठा हरकती दाखल झाल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
