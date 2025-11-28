कोल्हापूर

Ichalkaranji Market : भाजीपाला, फळे, फुले सर्वच महाग बाजारात आवक कमी झाल्याने दरांनी घेतली उंच भरारी!

Farmers’ Arrival Drops : भाजीपाला बाजारात कडाक्याच्या थंडीत शेवग्याच्या शेंगांचा पारा चांगलाच वाढला आहे. वाढलेले दर ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्याही आवाक्याबाहेर गेले आहेत. एका शेंगेसाठी किमान ५० रुपये मोजावे लागत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
