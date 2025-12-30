Ichalkaranji : ५० वर्षांची प्रतीक्षा संपणार कधी? इचलकरंजीचा वैरण बाजार अजूनही रस्त्यावरच

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरात नागरिकांच्या गरजांचा विचार करून आठवडा भाजीपाला बाजारासाठी निश्चित, सुसज्ज आणि शिस्तबद्ध व्यवस्था केली आहे. मात्र त्याच शहरात जनावरांच्या पोटाची भूक भागवणारा वैरण बाजार आजही हक्काच्या जागेसाठी झगडतो आहे. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ हा बाजार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हकलला जात असून आजही रस्त्यावरच भरत आहे.- ऋषिकेश राऊत.महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वैरण बाजाराच्या जागेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आज अनेक शहरांमधील वैरण बाजार नामशेष होत असताना शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यातील अनेक गावांसह इचलकरंजी शहरातील हजारो जनावरांची गरज भागवणारा हा बाजार अद्याप तग धरून आहे. .Kolhapur Vendor Tax Concerns : ग्रामीण आठवड्याबाजारांतील कर वसुलीवर संशय; समितीचे तीन कर्मचारी प्रत्यक्ष नियंत्रणात असूनही गैरव्यवहार.शाळू, मका, हिरवागार गवत यासाठी आजही लांबवरून शेतकरी व पशुपालक येथे येतात. मात्र इतके महत्त्व असूनही या बाजाराला कायमस्वरूपी जागा देण्याची तयारी प्रशासनाने कधीच दाखवलेली नाही. या वैरण बाजाराचा इतिहासही तितकाच वेदनादायी आहे. सुरुवातीला हा बाजार मलाबादे चौक, सुंदर बाग तिथून शंकरराव पुजारी जलतरण तलाव परिसरात भरत होता. .तेथून तो श्रीमंत घोरपडे नाट्यगृहाच्या पाठीमागे हलवला. पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्यानंतर सध्या हा बाजार उत्तम प्रकाश चित्रमंदिर परिसरात रस्त्यावरच भरत आहे. प्रत्येक वेळी तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. पण कायमस्वरूपी तोडगा कधीच निघत नाही. त्यामुळे शहरातील बाजार व्यवस्थेचे शुक्लकाष्ट आजही कायम आहे. हंगामानुसार जनावरांच्या गरजा लक्षात घेऊन शेतकरी चारा उपलब्ध करून देतात. .Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली.बाजारात मोठी उलाढाल असूनही त्याची स्थिती मात्र अत्यंत दयनीय आहे. रस्त्यावर बाजार भरत असल्याने वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि नागरिकांची गैरसोय नित्याची झाली आहे. शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही रस्त्यावरच थांबून व्यवहार करावा लागतो. या बाजाराची गरज ओळखून गावभागातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा प्रशासनाकडे सुसज्ज जागेची मागणी केली. मात्र प्रत्येक वेळी आश्वासनापलीकडे काहीच झाले नाही. .भाजीपाला बाजाराला जागा मिळते, व्यापारी संकुल उभी राहतात; पण जनावरांच्या चाऱ्याचा बाजार मात्र कायम दुर्लक्षित का? हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांकडून विकासाचे गोडवे गायले जात आहेत. मात्र वैरण बाजारासाठी सुसज्ज, कायमस्वरूपी जागा देण्याचे ठोस आश्वासन कोण देणार? ग्रामीण भागाशी नाते असलेल्या या शहरात पशुपालकांचा प्रश्न नेहमीच दुर्लक्षित राहणार का? .आर्थिक उन्नतीला चालना देणाऱ्या वैरण बाजाराला कधी न्याय मिळणार? असा सवाल शेतकरी, पशुपालक आणि नागरिक करत आहेत. वैरण बाजार आणि वाहतुकीचा पेच सध्या ज्या ठिकाणी वैरण बाजार भरतो, तो मार्ग शहरातील मुख्य वर्दळीचा केंद्रबिंदू आहे. बाजूलाच रिंगरोड असल्यामुळे अवजड वाहनांची दिवसभर सतत ये-जा सुरू असते. याच परिसरात खासगी हॉस्पिटल्सची रांग असल्याने रुग्णवाहिका, डॉक्टर, रुग्ण व नातेवाइकांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते. .त्यातच नदीवेस मार्गावरून शहरात प्रवेश करणारी बहुतांश वाहने याच रस्त्याने ये-जा करतात. अशा अतिव्यस्त मार्गावरच वैरण बाजार भरत असल्याने दररोज वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली आहे. बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, चाऱ्याने भरलेली वाहने, दुचाकी, रिक्षा आणि खासगी वाहनांमुळे रस्ता अरुंद होत असून अपघाताचा धोका सातत्याने वाढत आहे. .बाजार दैनंदिन उलाढाल वैरण आवक............८० हून अधिक बैलगाड्याउलाढाल..................सुमारे २ लाख रुपये वैरण विक्रेते........................१५.आम्ही चारा पिकवून शहरात आणतो, पण विक्री करताना रस्त्यावर उभे राहावे लागते. पोलिस, वाहतूक आणि नागरिक सगळ्यांनाच त्रास होतो. कायमस्वरूपी जागा मिळाली तर हा बाजार आणखी वाढेल.- समीर ओगले, शेतकरी .आम्ही गेली अनेक वर्षे रस्त्यावरच वैरण विकतोय. पावसात, उन्हात काहीही सोय नसते. वाहन थांबवून लोक चारा घेतात, त्यामुळे अपघाताचा धोका कायम असतो. महापालिकेने एक सुसज्ज जागा दिली. तर आमचाही व्यवसाय सुरक्षित होईल.- मनोज केसरकर, विक्रेते .आज अनेक ठिकाणचे वैरण बाजार बंद पडले आहेत. इचलकरंजीचा बाजार अजूनही तग धरून आहे. पण जागेअभावी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. महापालिकेने वेळेत निर्णय घेतला नाही तर हा बाजारही इतिहासजमा होईल.- अरविंद निंबाळकर, विक्रेते .शहरातील जनावरांची भूक भागवणारा हा बाजार आहे. तरीही त्याला कधीच न्याय मिळाला नाही. दररोज लाखोंची उलाढाल होते. पण बाजाराची अवस्था मात्र दयनीय आहे. आता निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या सर्व पक्षातील उमेदवारांनी वैरण बाजाराची मागणी जाहीरनाम्यात घ्यावी.- संतोष चव्हाण, विक्रेते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.