कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : गुन्हेगारी टोळ्यांची सोशल मीडियावर भाईगिरी; ‘भाई’,‘किंग’,‘साम्राज्य’,‘गँग’ नावांनी अकाउंटस्‌; एकमेकांना आव्हान

Digital Gang : शहरातील गुन्हेगारी टोळ्यांनी आता रस्त्यांवरून थेट सोशल मीडियावर आपले रणांगण हलवले आहे. ‘भाई’, ‘किंग’, ‘साम्राज्य’, ‘गँग’ अशा नावांनी अकाउंट तयार करून एकमेकांना खुलेआम आव्हान, धमक्या आणि त्यानंतर हल्ल्यांचे ‘रील्स’ व्हायरल करण्याचा धोकादायक ट्रेंड वाढू लागला आहे.
Screenshots of gang-related social media

Screenshots of gang-related social media

sakal

ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : शहरातील रस्त्यांवर दहशत माजवणाऱ्या टोळ्यांनी आता सोशल मीडियालाच रणांगण बनवले आहे. ‘भाई’, ‘किंग’, ‘साम्राज्य’, ‘गँग’, ‘बकासूर’ अशा टोपणनावांनी तयार झालेल्या अकाउंट्सवरून एकमेकांना खुलेआम आव्हान देणे, धमक्या देणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष हल्ले करून त्यांचे व्हिडिओ ‘रिल्स’ स्वरूपात व्हायरल करणे, हा नवा आणि धोकादायक पॅटर्न शहरात दिसू लागला आहे.

