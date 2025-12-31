Ichalkranji City : धुराचे लोट, दुर्गंधी आणि आजारांचा विळखा; आसरानगरचा कचरा डेपो अजून किती जीव घेणार?

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरात दररोज सुमारे १०० ते ११० टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते. हा घनकचरा आसरानगरमधील डेपोवर टाकला जातो. येथे वर्षानुवर्षे साचलेल्या घनकचऱ्याचा डोंगर आहे. या परिसरातच मोठी नागरी वस्ती आहे. घनकचऱ्याला सतत आग लागत असल्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरतात. .त्याचा त्रास नागरिकांना होतो. दुर्गंधीसह भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव हा विषय वेगळाच आहे. अत्यंत भयावह परिस्थिती या परिसरातील नागरिक अनुभवत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री उपाययोजना दाखवण्यावर भर दिला जातो. .Jaysingpur News: जयसिंगपूरचा ‘स्मार्ट’ टायटल धोक्यात सत्तासंघर्षात रस्ते, गटारी, आणि विकासकामांचे वाजले बारा.प्रत्यक्षात मात्र आजही या परिसरातील नागरिकांना कचरा डेपोमुळे विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक आंदोलनानंतरही हा प्रश्न अद्यापही ‘जैसे थे’ आहे. महापालिकेचे पहिले सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.- पंडित कोंडेकर.सध्या शहरात दररोज होणाऱ्या घनकचऱ्यावर आसरानगर डेपोमध्ये प्रक्रिया केली जाते, पण वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. यातील बऱ्यापैकी घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे, पण अद्यापही जुना घनकचऱ्याचा डोंगर या परिसरात दिसत आहे..Kolhapur Election : शेवटपर्यंत धावाधाव! कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शक्तिप्रदर्शनाचा महापूर.डेपोवरील घनकचऱ्याला सतत आग लागत असते. त्यानंतर दोन-तीन दिवस ही आग धुमसत राहते. त्यामुळे धुराचे लोट परिसरात दूरपर्यंत पसरतात. त्यामुळे सांगली नाका, आसरानगर, शिक्षक कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, साईट क्रमांक १०२, निशिगंध सोसायटी, सुरभी कॉलनी, वृंदावन कॉलनी आदी सुमारे दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या परिसरातील नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. .डोळे चुरचुरणे, मळमळणे, उलट्या होणे, डोके दुखणे अशाप्रकारच्या आरोग्याच्या तक्रारी उद्भवत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी उपाययोजना केली जाते, पण ती पुरेशी नसते. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गंभीर होत चालल्याचे चित्र आहे..कचरा डेपोच्या परिसरात अलीकडे मोठी नागरी वस्ती वाढली आहे. त्यामुळे कचरा डेपो अन्यत्र स्थलांतर करण्याची मागणी होत आहे, पण त्याबाबत अद्याप ठोस हालचाली होताना दिसत नाही. उलट आता ग्रामीण भागातील कचरा ही येथे येत असल्यामुळे नवीनच प्रश्न निर्माण होत आहे. .डेपो स्थलांतराची मागणी होत असली तरी सध्या महापालिकेकडे दुसरी सोयीची जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. डेपोसाठी आरक्षित जागेचा ताबा अद्याप महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे कचरा डेपोचा गुंता कसा सोडवायचा, हा प्रश्न नव्या सभागृहासमोर असणार आहे..शहरात दररोज सरासरी ११० टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ७० टक्के ओला कचरा तर ३० टक्के सुका कचरा असतो. त्या दैनंदिन घनकचऱ्यावर सध्या प्रक्रिया केली जात आहे. मध्यंतरी वीज बिल थकल्यामुळे प्रक्रिया प्रकल्प चार-पाच महिने बंद होता. .त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घनकचरा पुन्हा साचला होता. यापूर्वी साचलेल्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे, पण तो पुरेसा नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या डेपो परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा टोळीने वावर असतो. त्याची वेगळीच भीती परिसरातील नागरिकांना आहे. कधी-कधी मृत जनावर डेपोमध्ये उघड्यावर टाकल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. .त्याचाही त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. पावसाळ्यात तर या परिसराची अवस्था खूपच वाईट असते. याबाबत जागृत नागरिकांनी सातत्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेही तक्रारी केल्या आहेत, पण महापालिकेला नोटीस देण्यापलीकडे फारसी गंभीर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. सतत लागणाऱ्या आगीवर जुजबी उपाययोजना केल्या आहेत, पण त्या फारशा प्रभावी झालेल्या नाहीत..घनकचरा निर्मिती दृिष्टक्षेपघनकचरा निर्मिती दैनंदिन - ११० टनओला कचरा - ७० टनसुका कचरा - ५० टन.घनकचरा प्रक्रिया सद्यस्थितीकाम................................ मंजूर निधीसुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया ........ ३.१८ कोटीओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया ....... ४.३३ कोटीसाचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया १२ कोटी.इचलकरंजी शहरातील कचरा डेपो प्रदूषण प्रश्न अनेक वर्षांपासून नागरिकांना भेडसावत आहे. नागरिकांना आरोग्य प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असून, आणखी किती वर्षे कचरा डेपो प्रदूषणाचा त्रास सहन करायचा, असा आम्हाला प्रश्न पडला आहे. कचरा डेपो प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्तता होण्याची आशाही आता मावळत चालली आहे.- ओंकार काळे (सुरभी कॉलनी).आमच्या घराशेजारीच कचरा डेपो आहे. कचरा पेटल्यानंतर धुराच्या व दुर्गंधी त्रासासोबतच भटक्या कुत्र्यांचाही त्रास सहन करावा लागत आहे. परिसरातील सर्व वयातील नागरिकांना त्यातील लहान मुले व वयोवृद्ध लोकांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कचरा डेपो स्थलांतराबाबत नवीन येणाऱ्या महापालिका सभागृहाने निर्णय घ्यावा.- महेश दरिबे (शिक्षक कॉलनी).कचरा डेपो प्रदूषणासंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाला अनेक निवेदन व निषेध आंदोलनही केले, पण त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. कचरा डेपो प्रदूषणामुळे नागरिकांना डोळ्यांचे व श्वसनाचे विकार उद्भवत आहेत. नागरिकांच्या आरोग्य प्रश्न गंभीर बनला आहे.- डॉ. आरती कोळी (वृंदावन कॉलनी).कचरा डेपो आसरानगर या नागरी वसाहती लगतच आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधी व धुराचा त्रास नेहमी होत असतो. त्याव्यतिरिक्त आसरानगर येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही कचरा डेपो प्रदूषणला त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.- भैया राजन्नावर (आसरानगर).एकीकडे परिसरात स्वच्छता प्रश्न गंभीर आहे. दुसरीकडे कचरा डेपो प्रदूषणाचा प्रश्न सर्व सामान्यांच्या अडचणीत वाढ करणारा ठरत आहे. अनेक वर्षांपासून कचरा डेपो प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे, पण प्रत्यक्षात काहीच ठोस कृती करताना दिसत नाही. - मनीषा सुहासे (साईट क्र. १०२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 