Ichalkranji City : धुराचे लोट, दुर्गंधी आणि आजारांचा विळखा; आसरानगरचा कचरा डेपो अजून किती जीव घेणार?

Ichalkaranji Garbage Depot Crisis : इचलकरंजीत दररोज निर्माण होणाऱ्या ११० टन घनकचऱ्यामुळे आसरानगर परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य गंभीर धोक्यात आले आहे.कचरा डेपो स्थलांतराची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून नव्या सभागृहासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
सकाळ वृत्तसेवापंडित कोंडेकर
इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरात दररोज सुमारे १०० ते ११० टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते. हा घनकचरा आसरानगरमधील डेपोवर टाकला जातो. येथे वर्षानुवर्षे साचलेल्या घनकचऱ्याचा डोंगर आहे. या परिसरातच मोठी नागरी वस्ती आहे. घनकचऱ्याला सतत आग लागत असल्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरतात.

