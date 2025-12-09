Ichalkaranji News : तरुणाईतील जागरूकतेचा मोठा विजय; इचलकरंजीत एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण वर्षागणिक घटत असल्याचे ताज्या अहवालातून स्पष्ट

इचलकरंजी : हातकणंगले, शिरोळ आणि इचलकरंजी शहर परिसरातील एचआयव्ही संसर्गाच्या आकडेवारीतून दिलासादायक चित्र समोर येत आहे. यंदाच्या सर्वेक्षणात एकूण ८६ नवे एचआयव्ही संक्रमित रुग्ण आढळले. .मात्र, यामध्ये युवा पिढीमध्ये संसर्गाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन रुग्णांमध्ये ५० वर्षांवरील व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. तरुणाईतील ही घट आरोग्य विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या जनजागृती मोहिमेचे यश असल्याचे सांगण्यात येत आहे..HIV Cases Decline in Mumbai: मुंबईत एचआयव्ही रुग्णांत घट! चाचण्या अन् उपचार मोठ्या प्रमाणात; संक्रमणाचा धोका कमी.१ डिसेंबर, जागतिक एड्स निर्मूलन दिनानिमित्त जाहीर झालेल्या या आकडेवारीनुसार, साडेसात लाख लोकसंख्या असलेल्या या क्षेत्रात सध्या सुमारे ३१०० एचआयव्ही संक्रमित रुग्ण नियमित उपचार घेत आहेत, तर नव्याने आढळलेले बहुतांश रुग्ण हे ५० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. त्यामुळे त्यांना झालेला संसर्ग जुना असण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे..आरोग्य विभागामार्फत सातत्याने राबवण्यात येणाऱ्या जनजागृती मोहिमा, प्रबोधन कार्यक्रम आणि सुरक्षिततेविषयीच्या मार्गदर्शनाचा युवा पिढीवर परिणाम दिसत आहे. त्यामुळे संक्रमणावर आळा बसण्याचे संकेत यंदाची आकडेवारी स्पष्टपणे देत आहे..Jalgaon News : एड्समुक्त जळगाव! प्रभावी जनजागृतीमुळे बाधितांचे प्रमाण ०.०९ टक्क्यांवर; जिल्हा 'एड्समुक्ती'च्या दिशेने.सुरक्षिततेबाबत तरुणांमध्ये जाणिवेची वाढही यास कारणीभूत आहे. परिणामी, तरुणाईमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण प्रत्येक वर्षी कमी होताना दिसत आहे. यावरून तरुणांनी सुरक्षितता, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि माहितीचा स्वीकार केल्याचे चित्र दिसून येते..दरम्यान, देशात २०३० पर्यंत जन्मणारे प्रत्येक बाळ हे एचआयव्ही विषाणूपासून सुरक्षित ठेवण्याचा निर्धार केंद्र शासनाकडून सुरू आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. .‘आयजीएम’ ‘एआरटी’ केंद्रामधूनही प्रत्येक संसर्गित रुग्णांपर्यंत पोहोचणे व त्यांना उपचारांखाली आणून सर्वसामान्य जीवन जगता यावे, यासाठी विविध मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. या मोहिमांचा सकारात्मक परिणाम आकडेवारीमधून दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.