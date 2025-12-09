कोल्हापूर

Ichalkaranji News : तरुणाईतील जागरूकतेचा मोठा विजय; इचलकरंजीत एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण वर्षागणिक घटत असल्याचे ताज्या अहवालातून स्पष्ट

Survey Reveals More New HIV Cases : ५० वर्षांवरील नव्या रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले; पूर्वी झालेला संसर्ग आता उघडकीस आल्याची तज्ज्ञांची शक्यता, आरोग्य विभागाचा वाढता फोकस
Survey Reveals More New HIV Cases

Survey Reveals More New HIV Cases

सकाळ वृत्तसेवा


इचलकरंजी : हातकणंगले, शिरोळ आणि इचलकरंजी शहर परिसरातील एचआयव्ही संसर्गाच्या आकडेवारीतून दिलासादायक चित्र समोर येत आहे. यंदाच्या सर्वेक्षणात एकूण ८६ नवे एचआयव्ही संक्रमित रुग्ण आढळले.

