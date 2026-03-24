Industrial Wastewater : पंचगंगा प्रदूषणावर प्रशासनाचा इशारा; प्रक्रिया न करता पाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाई

इचलकरंजी : औद्योगिक क्षेत्रातून निघणारे सांडपाणी सीईटीपी प्रकल्पातून शंभर टक्के प्रक्रिया करूनच सोडावे. तसेच हे पाणी नदी-ओढ्यांत न सोडता अन्यत्र वापरावे. १५ दिवसांत सांडपाण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास संबंधित घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांनी दिला..पंचगंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी प्रांतकार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पाटबंधारे विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलन अंकुश संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..प्रदूषणाच्या विळख्यात उल्हास–काळू.नदी प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, त्याचे परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यासह शेतीवरही होत असल्याचा मुद्दा यावेळी ठळकपणे मांडण्यात आला. बैठकीदरम्यान वातावरण चांगलेच तापले. .आंदोलन अंकुश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी औद्योगिक सांडपाण्यातील रासायनिक घटकांमुळे परिसरात रोगराई वाढत असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांना त्वचारोग, अॅलर्जी व जखमांचा त्रास होत असल्याचे त्यांनी सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले..यावर प्रांताधिकारी शिंदे यांनी औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडल्यास संबंधितांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना केल्या..दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने नदीतील प्रदूषणासाठी वरच्या भागातून येणारे दूषित पाणीही कारणीभूत असल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी शिंदे यांनी आठवड्याला पाण्याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या या समस्येवर तत्काळ तोडगा शक्य नसला, तरी नियोजनबद्ध प्रयत्न गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले..आंदोलन अंकुश संघटनेने ५ एप्रिलपर्यंत नदीत मिसळणारे दूषित पाणी पूर्णपणे थांबवावे, अशी ठाम मागणी करत याबाबत ठोस कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. अपर तहसीलदार महेश खिलारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमोद माने, क्षेत्र अधिकारी अंकुश पाटील, आयुक्त अशोक कुंभार, पर्यावरण अधिकारी पियूष जाधव, उपविभागीय अधिकारी प्रकाश येसणे, धनाजी चुडमुंगे, दीपक पाटील, विश्वास बालीघाटे, प्रभाकर बंडगर, भूषण गंगावणे,नागेश काळे उपस्थित होते..प्रांत कार्यालयात पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी वादळी चर्चा झाली. चर्चेत काळा ओढा आणि नदी प्रदूषण हा विषय प्रकर्षाने पुढे आला. १५ वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे लोकसहभागातून काळा ओढा पुनरुज्जीवन मोहीम घेण्यात आली, त्याचप्रमाणे आता काळा ओढा शंभर टक्के प्रदूषणमुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे. काळा ओढा पत्रातील ४२ विहिरी प्रदूषणमुक्त करून त्या विहिरींद्वारे पर्जन्यजल पुनर्भरण करणे गरजेचे आहे.-संदीप चोडणकर, जलतज्ज्ञ.