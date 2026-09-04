Kabnur Ichalkaranji Road Accident : रस्त्यातील खड्डा बनला काळ! कबनूर-इचलकरंजी मार्गावर दुचाकी-कारची भीषण धडक, दहावीचे 2 विद्यार्थी गंभीर

इचलकरंजी : कबनूर-इचलकरंजी मार्गावरील मराठी शाळेसमोर रस्त्यातील मोठा खड्डा चुकविताना दुचाकीची मोटारीला समोरासमोर भीषण धडक झाली. यात दुचाकीवरील दहावीच्या क्लाससाठी निघालेले दोन १६ वर्षीय विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. दोघेही रक्तबंबाळ अवस्थेत बेशुद्ध पडल्याने घटनास्थळी थरारक परिस्थिती निर्माण झाली. .अथर्व प्रमोद कोळी (वय १६, रा. मुरदंडे मळा) आणि आर्यन राजेंद्र माळी (वय १६, रा. साई मंदिर परिसर) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून, प्रकृती गंभीर आहे. चारचाकी चालक गौरव शांतिनाथ आवटे (रा. रुकडी) याच्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली आहे. ही घटना आज सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली..अथर्व आणि आर्यन हे दोघेही माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत असून आज सकाळी दहावीच्या क्लाससाठी दुचाकीवरून जात होते. त्याचवेळी मोटार इचलकरंजीच्या दिशेने येत होती. कबनूर-इचलकरंजी मार्गावरील मराठी शाळेसमोर रस्त्यावर मोठा खड्डा पडला आहे. दुचाकीस्वाराने हा खड्डा चुकविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या मोटारीशी दुचाकीची जोरदार धडक झाली..Shaktipeeth Highway Farmers Agitation : 'शक्तिपीठ' विरोधात शेतकरी आक्रमक; 78 गावांत जमीन मोजणीच्या नोटिसांची सामूहिक होळी, सरकारविरोधात घोषणाबाजी.धडक एवढी भीषण होती की, दुचाकीवरील दोन्ही विद्यार्थी काही अंतरावर फेकले गेले. दोघेही रक्तबंबाळ अवस्थेत बेशुद्ध पडले होते. अपघातात दुचाकीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला तर मोटारीच्या पुढील डाव्या बाजूचेही मोठे नुकसान झाले. चालक आवटे यांच्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली. नागरिकांनी जखमींना तातडीने उपचारासाठी आयजीएम दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर सीपीआरमध्ये त्यानंतर उपचारासाठी त्यांना जयसिंगपूर येथील खासगी रुग्णालयात हलवले..दुचाकीच्या मॅगवेलचे चार तुकडेमोटारी -दुचाकीची धडक इतकी जोरदार होती की, दुचाकीचे पुढील मॅगवेल अक्षरशः चार तुकड्यांत तुटले, तर चारचाकीचे एअरबॅग तत्काळ उघडल्याने कारमधील व्यक्तींचा मोठा अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.