कोल्हापूर
Ichalkaranji Election : ‘भारताच्या मँचेस्टर’ला पुन्हा वैभव मिळवून देऊ; इचलकरंजीसाठी हसन मुश्रीफ यांची ठाम ग्वाही
Hasan Mushrif’s Vision : वस्त्रोद्योगाच्या अडचणीतून ‘मँचेस्टर सिटी’ला बाहेर काढण्याचा निर्धार, स्वच्छ, मुबलक पाणी आणि मूलभूत सुविधा देण्यावर सरकारचा भर केंद्र-राज्य योजनांमधून इचलकरंजीच्या विकासासाठी भरीव निधी आणणार
इचलकरंजी : ‘इचलकरंजी शहराचा ‘भारताचे मँचेस्टर’ असा लौकिक सर्वदूर आहे. एकूणच वस्त्रोद्योग व्यवसाय अडचणीत असल्यामुळे या मँचेस्टरची रया गेली आहे. या शहराला गतवैभव मिळवून देण्याची ताकद आणि शक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये आहे.