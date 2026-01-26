Ichakaranji Mayor : इचलकरंजीच्या राजकारणात ट्विस्ट; प्रबळ दावेदाराला गटनेतेपद, महापौरपद महिलेकडे?

इचलकरंजी : महापौर निवडीत भाजपकडून धक्का तंत्राचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. या पदासाठी सर्वाधिक प्रबळ दावेदार असलेले नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांच्यावर गटनेता पदाची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. .त्यांचे एकमेव नाव पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठविले आहे. त्यांचे महापौर पदासाठीचे नाव आता मागे पडल्यात जमा आहे. तर या पदासाठी ओबीसी आरक्षणातून प्रथमच निवडून आलेल्या नगरसेविकेला वस्त्रनगरीच्या पहिल्या महापौर करण्याची तयारी भाजपच्या नेतेमंडळींनी सुरू केली आहे. त्यामुळे महापौर निवडीत धक्कादायक घडामोडीचे संकेत मिळत आहेत..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...इचलकरंजी महापालिकेचे पहिले महापौरपद हे ओबीसीसाठी आर िक्षत आहे. त्यासाठी तब्बल २७ चेहरे भाजपकडे आहेत. या पदासाठी मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. या पदावर कोणाला प्रथम संधी द्यायची, याबाबत भाजपच्या नेतेमंडळींमध्ये दोन दिवस खलबते सुरू आहेत. .तर येथे महापौरपदासाठी १० महिन्यांच्या कालावधीचा फाॅर्म्युला जाहीर करीत सर्वांनाच धक्का दिला आहे. मुळात हा कालावधी या पदासाठी पुरेसा आहे काय, असा प्रश्न समाज माध्यमातून विचारला जात आहे. या पदाच्या माध्यमातून विधानसभेसाठी पुढे प्रभावी राजकीय चेहरा तयार होणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याची चर्चा आता रंगत आहे. .KDMC Mayor Election : ठाकरेंची शिवसेना बसणार विरोधी बाकावर; कल्याण-डोंबिवलीसाठी उद्धव यांचे आदेश.सुरुवातीपासून महापौरपदासाठी अभ्यासू नगरसेवक चोपडे व तानाजी पोवार यांच्यात मोठी चुरस आहे. यातील चोपडे यांच्यावर आता भाजपच्या गटनेतेपदाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. सुरुवातील या पदासाठी दुस-यांदा भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेले मनोज हिंगमिरे यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. .त्यादृष्टीने आवश्यक कागदपत्रांची जुळणी करण्याचे काम सुरू होते; पण अचानक शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या घडामोडीनंतर चोपडे यांच्या नावावर आवाडे व हाळवणकर गटांकडून गटनेतेपदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. औपचारिकता म्हणून त्यांचे एकमेव नाव प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठविले आहे..पुणे येथे बुधवारी चोपडेंची घोषणा होणारपुणे येथे बुधवारी (ता. २८) होणाऱ्या विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीनंतर चोपडे यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा होणार आहे. मुळात चोपडे हे महापौरपदाचे प्रमुख दावेदार असताना त्यांना गटनेता पदाची जबाबदारी दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. .दुसरीकडे महापौरपदाच्या नावाबाबत रोज नवनवीन चेह-यांची चर्चा सुरू आहे. आता ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेविकेचे नाव या पदासाठी पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे या पदावर निवड होणार असल्याबाबतचे संकेत पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याने दिले आहेत. त्यामुळे पहिल्या महापौरपदावर महिलेला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..भाजप अंतर्गत धुसफूसची शक्यताभाजपमध्ये निष्ठावंत विरुद्ध आयाराम यांच्यात आता विविध पदांवर संधी देण्याबाबत अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. पदे देताना भाजपच्या मूळ नगरसेवकांना कितपत प्राधान्याने संधी दिली जाणार, याकडेही सर्वांचे विशेष लक्ष आहे. भाजपमध्ये गट-तट नसल्याचा दावा नेतेमंडळी करीत आहेत; पण वस्तुस्थिती वेगळी असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.