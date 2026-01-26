कोल्हापूर

Ichakaranji Mayor : इचलकरंजीच्या राजकारणात ट्विस्ट; प्रबळ दावेदाराला गटनेतेपद, महापौरपद महिलेकडे?

OBC Woman Lead : इचलकरंजी महापौर निवडीच्या राजकारणात भाजपने अचानक धक्का तंत्राचा वापर करत सगळ्यांनाच चकित केले आहे. प्रबळ दावेदाराला बाजूला सारत महिला नेतृत्व पुढे आणण्याच्या हालचालींमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
BJP leaders during internal discussions ahead of the Ichalkaranji mayor election.

BJP leaders during internal discussions ahead of the Ichalkaranji mayor election.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : महापौर निवडीत भाजपकडून धक्का तंत्राचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. या पदासाठी सर्वाधिक प्रबळ दावेदार असलेले नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांच्यावर गटनेता पदाची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
women
election
Ichalkaranji
mayor
Political Culture
Political Controversy
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.