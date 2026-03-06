Ichalkaranji Raid : नागोरीकडून ८६५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त; यड्रावमध्ये छापा; ४ जिवंत काडतुसांसह ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

इचलकरंजी : शहरातील गोळीबार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी गुन्हेगारीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत मोठी कारवाई केली. अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली यड्राव (ता. शिरोळ) येथील प्रियदर्शनी कॉलनीमध्ये आंतरराज्य पिस्तूल तस्कर मनीष ऊर्फ मन्या रामविलास नागोरी याच्या घरावर धडक छापा टाकला. .कारवाईत तब्बल ८६५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज, पिस्तूलची चार जिवंत काडतुसे, एक चारचाकी व एक दुचाकी वाहन, असा सुमारे ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. शहापूर पोलिसांनी नागोरीला अटक केली आहे..Thane Crime: ठाणे जिल्ह्यात अंमली पदार्थांविरोधात पोलिसांची मोठी मोहीम, वर्षभरात ७ कोटींचा ड्रग्ज जप्त, १४६ आरोपींना अटक.गोळीबाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी शस्त्रपुरवठा साखळीचा तपास वेगाने सुरू केला होता. नागोरीच्या हालचाली संशयास्पद असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दुपारच्या सुमारास अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांनी त्याच्या घराची झडती व सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. .सायंकाळी पोलिस पथकाने नियोजनबद्ध पद्धतीने नागोरीच्या घरावर छापा टाकला. झडतीदरम्यान घरातून पिस्तूलची चार जिवंत काडतुसे, तसेच सुमारे २६ लाख रुपये किमतीचा ८६५ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्जचा साठा आढळून आला. याशिवाय गुन्हेगारी कृत्यांसाठी वापरली जात असल्याचा संशय असलेली चारचाकी व दुचाकी वाहनेही जप्त करण्यात आली..Chh. Sambhajinagar Crime : मध्य प्रदेशातून ‘एमडी ड्रग्ज’ आणून शहरात विक्री! गुन्हे शाखेकडून टोळीचा पर्दाफाश; सुमारे एक कोटीचे ड्रग्ज जप्त, सातजण अटकेत .कारवाईची गंभीरता लक्षात घेता घटनास्थळी शहापूर पोलिस ठाण्याचा फौजफाटा, स्थानिक गुन्हा अन्वेषणचे पथक, पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड, तसेच अप्पर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव होते. .वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली घराची कसून तपासणी करत पंचनामा व जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. छाप्यादरम्यान परिसरात नागरिकांची गर्दी झाली होती. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत शिस्तबद्ध कारवाई केली. नागोरीला ताब्यात घेऊन शहापूर पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..दरम्यान, जप्त केलेला एमडी साठा कोणत्या नेटवर्कमार्फत शहरात पुरवला जाणार होता, तसेच गोळीबार प्रकरणाशी त्याचा थेट संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे. पुढील तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे, असे अप्पर जाधव सांगितले. यड्राव : तस्कर मनीष नागोरीच्या घरावर छाप्यावेळी असा पोलिस बंदोबस्त तैनात होता..दहा महिन्यांत दुसरी मोठी कारवाईशहापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या दहा महिन्यांत एमडी ड्रग्जविरोधातील ही सर्वांत दुसरी मोठी कारवाई ठरली आहे. इतकेच नव्हे, तर जिल्ह्यात अमली पदार्थांविरोधातील आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी जप्तीची कारवाई आहे. दहा महिन्यांपूर्वी उच्चशिक्षित तरुणांकडून १३४ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. मात्र, यावेळी नागोरीकडून तब्बल ८६५ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.