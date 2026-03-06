कोल्हापूर

Ichalkaranji Raid : नागोरीकडून ८६५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त; यड्रावमध्ये छापा; ४ जिवंत काडतुसांसह ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

MD Drugs Seized : इचलकरंजी परिसरात अलीकडील गोळीबाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हेगारीविरोधात आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर यड्राव येथे पोलिसांनी धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला. Police security deployed
Police security deployed

Police security deployed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : शहरातील गोळीबार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी गुन्हेगारीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत मोठी कारवाई केली. अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली यड्राव (ता. शिरोळ) येथील प्रियदर्शनी कॉलनीमध्ये आंतरराज्य पिस्तूल तस्कर मनीष ऊर्फ मन्या रामविलास नागोरी याच्या घरावर धडक छापा टाकला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
crime
Drugs
Ichalkaranji
police case
Action
Arrest
crime investigation
drugs news
MD drugs seizure

Related Stories

No stories found.