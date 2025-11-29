कोल्हापूर

Kolhapur Crime : जुन्या वादाचा पाढा वाचत गुन्हेगाराचा मेव्हण्यावर जीवघेणा हल्ला; चाकूच्या वारात करून १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी

Minor Attacked Over Old Family Dispute : रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने जुन्या वादाचा राग मनात धरून अल्पवयीन मेव्हण्यावर जीवघेणा हल्ला करत चाकूने वार केले. या हल्ल्यात प्रसाद दीपक कामी (वय १७, रा. शेळके मळा) हा गंभीर जखमी झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
