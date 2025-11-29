Kolhapur Crime : जुन्या वादाचा पाढा वाचत गुन्हेगाराचा मेव्हण्यावर जीवघेणा हल्ला; चाकूच्या वारात करून १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी

इचलकरंजी : रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने जुन्या वादाचा राग मनात धरून अल्पवयीन मेव्हण्यावर जीवघेणा हल्ला करत चाकूने वार केले. या हल्ल्यात प्रसाद दीपक कामी (वय १७, रा. शेळके मळा) हा गंभीर जखमी झाला..याप्रकरणी आदित्य चंद्रकांत सोनुले (वय २४, रा. नदीवेस नाका) याच्यावर शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. २७) रात्री साडेनऊच्या सुमारास नदीवेस नाका येथील स्वामी समर्थ केंद्रासमोर घडली..Kolhapur Crime : गर्भलिंग रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार फरार; बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन पथके, डॉक्टरचा भाऊ सौरभला चार दिवसाची कोठडी.फिर्यादी गंगा दीपक कामी (वय ४०) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, जखमी प्रसाद हा संशयित आरोपी आदित्य सोनुले याच्या पत्नीचा चुलत भाऊ आहे. एक वर्षापूर्वी प्रसादच्या या चुलत बहिणीचे सोनुले याच्याशी लग्न झाले होते. .त्यांच्यात वारंवार वाद होत असल्याने प्रसादने त्याला भांडण करू नको, अशी समज दिली होती. याचाच राग मनात ठेवून सोनुले याने यापूर्वीही वाद घातले होते. यावेळी गंगा कामी यांनी मध्यस्थी करून वाद सोडवले होते. मात्र, त्यावेळी सोनुले याने प्रसाद याला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती..Kolhapur Crime News : कोल्हापुरात वीस वर्षापासून एकत्र, रात्रीचं जेवण कोण करणार यावरून वाद; भाजी चिरण्याचा चाकू घेतला अन् मित्राचा केला शेवट.गुरुवारी रात्री प्रसाद एकटा असताना सोनुले याने त्याच्याशी झालेल्या जुन्या वादाचा पाढा वाचत त्याला कानाखाली मारहाण केली. त्यानंतर आता तुला ठार करून टाकतो, असा धमकीचा इशारा देत त्याने प्रसादच्या गळ्यावर चाकूने वार करण्यास सुरुवात केली. .प्रसादने जीव वाचवण्यासाठी डाव्या हाताने बचावाचा प्रयत्न केला असता त्याच्या अंगठ्याला खोल, गंभीर जखम झाली. त्यानंतर सोनुले याने पुन्हा कानामागे आणि मानेजवळ चाकूचे वार करून प्रसादला गंभीर जखमी केले..जखमी प्रसादाला तत्काळ उपचारासाठी आयजीएम रुग्णालयात हलवण्यात आले. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटना समजताच पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड, पोलिस निरीक्षक शिवाजी गायकवाड, पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण साने यांनी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात सोनुले याच्यावर खुनाच्या प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.