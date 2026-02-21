Ichalkaranji Muncipal : स्वीकृतसह विषय समिती सदस्यांच्या निवडी; इचलकरंजी महानगरपालिका, समर्थकांचा गुलालाची उधळण करत जल्लोष

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका सभेत सहा स्वीकृत नगरसेवकांची आज निवड जाहीर करण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे भाजपकडून प्रकाश दत्तवाडे, अविनाश कांबळे, इम्रान बागवान व मारुती पाथरवट यांना संधी देण्यात आली. .तर विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीकडून संजय कांबळे व इम्रान हावेरी यांची निवड करण्यात आली. महापौर उदय धातुंडे यांनी सर्व स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची सभागृहात घोषणा केली. त्यांच्या समर्थकांनी गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला..Ichalkaranji Mayor :इचलकरंजीच्या पहिल्या महापौरपदी भाजपचे उदय धातुंडे बिनविरोध ; तर उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या.यावेळी स्थायी समितीसह विविध पाच विषय समित्यांच्या सदस्यपदांच्या निवडीही करण्यात आल्या. सत्ताधारी भाजपचे विठ्ठल चोपडे, शिवसेनेचे रवींद्र माने आणि विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीचे उदयसिंह पाटील या गटनेत्यांनी समिती सदस्यांची लेखी नावे महापौर धातुंडे यांच्याकडे सादर केली. यावेळी उपमहापौर अनिल डाळ्या, आयुक्त पल्लवी पाटील, नगरसचिव राहुल पोटे उपस्थित होते..स्थायी समितीवर नव्या-जुन्यांना संधीस्थायी समितीवर भाजपकडून ११, शिवसेनेकडून १, तर विरोधी गटाकडून ४ जणांची निवड करण्यात आली. भाजपकडून मनोज हिंगमिरे, तानाजी पोवार, रवी रजपुते, प्रदीप धुत्रे, नीतेश पोवार, वैशाली मोहिते, किरण खवरे, ध्रुवती दळवाई, सुशांत कलागते, सतीश मुळीक, विजया महाजन यांची, तर शिवसेनेकडून रवींद्र माने आणि शिवशाहू विकास आघाडीकडून संगीता आलासे, सुनील तेलनाडे, परवेज गैबान, रूपाली कोकणे यांची निवड करण्यात आली..Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.मागासवर्गिय समिती गठीतसत्तारूढ शिवसेनेच्या सरीता आवळे व भाजपच्या रवी रजपुते यांनी मागासवर्गिय समिती गठीत करण्याची मागणी केली. या समितीची स्थापना करून त्यावर सहा जणांची निवड करण्यात आली. या समितीमध्ये रुबेन आवळे, रवी रजपुते, प्रियंका इंगवले, अलका स्वामी (भाजप), स्वाती लोखंडे, क्रांती आवळे (शिव-शाहू विकास आघाडी) यांची निवड करण्यात आली..परिवहन समितीवर १२ सदस्यसध्या महापालिकेत परिवहन विभागाचे कामकाज कार्यान्वित नाही; पण नियमानुसार १२ सदस्यांची समिती यावेळी स्थापन करण्यात आली. यामध्ये अरुणा बचाटे, संतोष शेळके, सुरेखा जाधव, शशिकला कवडे, चंद्रकांत शेळके, रुबेन आवळे, ओंकार सुर्वे, अरुण कुंभार (भाजप), रणजित जाधव, संजय तेलनाडे, सयाजी चव्हाण (शिवशाहू आघाडी), नूतन मुथा (शिवसेना) यांचा समावेश आहे..महिला व बालकल्याण समितीवर १६ नगरसेविकाया समितीवर १६ नगरसेविकांना संधी देण्यात आली आहे. त्यांची नावे अशी : अलका स्वामी, मनीषा कुपटे, मेघा भोसले, रूपाली सातपुते, तेजश्री भोसले, मनीषा नवनाळे, स्नेहल रावळ, मोनाली मांजरे, प्रमिला जावळे, सपना भिसे, वैशाली पोवार (भाजप), स्वाती लोखंडे, यास्मीन तासगावे, पद्मा सावरतकर, क्रांती आवळे (शिवशाहू विकास आघाडी), सरिता आवळे (शिवसेना)..शिक्षण समिती नव्याने स्थापनसभेत शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर १६ जणांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची नावे अशीः विठ्ठल चोपडे, रूपा बुगड, विद्या साळुंखे, पूनम माळी, सारिका पाटील, तेजश्री भोसले, योगेश पाटील, अभिषेक वाळवेकर, राजू बोंद्रे, जुलेखाँ पटेकरी (भाजप), अमर जाधव, सचिन राणे, नंदकुमार पाटील, स्मिता तेलनाडे (शिवशाहू विकास आघाडी), रवींद्र माने (शिवसेना)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.