Ichalkaranji Municipal Result : इचलकरंजी महानगरपालिकेत शिव-शाहू आघाडीचे चार उमेदवार विजयी; भाजप किती जागांवर घेतली आघाडी?

Ichalkaranji Municipal Election Result : इचलकरंजी महानगरपालिकेत भाजप आठ जागांवर आघाडी घेतली असून शिव-शाहू आघाडीने तीन जागांवर आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, शिव-शाहू आघाडीचे उमेदवार अमृता चौगुले, नंदकुमार पाटील, मदन कारंडे, क्रांती आवळे विजयी झाल्या आहेत..इचलकरंजी महानगरपालिकेमध्ये ६५ प्रभाग आहेत. इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १ मध्ये चुरशीने मतदान झाले. या प्रभागात सर्वाधिक ७७.३४ टक्के मतदान झाले आहे..तर, सर्वाधिक कमी मतदान प्रभाग क्रमांक १० मध्ये ६४.२२ टक्के इतके झाले. एकूण २ लाख ४८ हजार ९०७ मतदारांपैकी १ लाख ७३ हजार ६४१ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये ८८ हजार ३३९ पुरुष मतदारांनी तर ८५ हजार २९५ महिलांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला. विशेष म्हणजे, ५५ पैकी केवळ ७ तृतीयपंथीय मतदारांनी मतदान केले..