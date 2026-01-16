कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal Result : इचलकरंजी महानगरपालिकेत शिव-शाहू आघाडीचे चार उमेदवार विजयी; भाजप किती जागांवर घेतली आघाडी?

Ichalkaranji Municipal Corporation Election Overview : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिव-शाहू आघाडी यांच्यात चुरशीचा सामना होत असून स्थानिक राजकारणावर या लढतीचा मोठा प्रभाव दिसून येत आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Ichalkaranji Municipal Election Result : इचलकरंजी महानगरपालिकेत भाजप आठ जागांवर आघाडी घेतली असून शिव-शाहू आघाडीने तीन जागांवर आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, शिव-शाहू आघाडीचे उमेदवार अमृता चौगुले, नंदकुमार पाटील, मदन कारंडे, क्रांती आवळे विजयी झाल्या आहेत.

