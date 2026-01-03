Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या (Ichalkaranji Municipal Corporation) पहिल्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत आज संपली. यामध्ये दोन दिवसांत ३८३ उमेदवारांपैकी तब्बल १५३ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. यामध्ये १० विविध राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे निवडणूक रिंगणात तब्बल २३० उमेदवार असणार आहेत. .चारही प्रभाग समिती कार्यालयांत माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. कोणकोण माघार घेणार, याबाबत दिवसभर राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होता. विशेषतः अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेण्यासाठी विविध पक्षांतील अधिकृत उमेदवारांची यंत्रणा विशेष कार्यान्वित झाली होती. आता आज (ता.३) चिन्हांचे वाटप झाल्यांनतर प्रचाराला गती येणार आहे..जुनी नगरपालिका प्रभाग समिती कार्यालय (अ)(समाविष्ट प्रभाग ८, ९, १३, १६)माघारीसाठी धावपळयेथे अकरा वाजल्यापासूनच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी तारांबळ सुरू होती. दुपारी दोननंतर मात्र माघारीसाठी गर्दी उसळली. मागे घेणाऱ्या उमेदवारांसह त्यांचे समर्थकही सोबत आले होते. संबंधित प्रभागातील पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांची उपस्थिती होती. त्यामुळे गर्दी झाली होती. येथे दोन पक्षीय उमेदवारांसह अपक्षांनी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी मागे घेतली. अखेरच्या १५ मिनिटात तर मागे घेण्यासाठी उमेदवारांची पळापळ पाहावयास मिळाली. त्यामुळे एक वेगळा थरार पाहावयास मिळाला. उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर अनेकांच्या चेहऱ्यावर उदासीनता दिसत होती. एकूण ४९ जणांनी उमेदवारी मागे घेतली..शाहू पुतळा प्रभाग समिती कार्यालय (ब)(समाविष्ट प्रभाग १०, १२, १४, १५)३५ उमेदवारांची माघारयेथे दिवसभरात ३३, तर दोन दिवसांत एकूण ३५ उमेदवारांनी माघार घेतली. ५२ उमेदवार आता निवडणूक रिंगणात असणार आहेत. या चारही प्रभागांत बहुतांश ठिकाणी दुरंगी, तर काही ठिकाणी बहुरंगी लढती होणार असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी सकाळपासूनच प्रभाग समिती कार्यालयाबाहेर राजकीय हालचालींना जोर आला होता. आघाडी व विविध पक्षांकडून अपक्ष उमेदवारांशी तसेच बंडखोर उमेदवारांशी वाटाघाटी करून निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, बिनविरोध निवडणूक करण्यात उमेदवारांना यश मिळाले नाही, तर काही प्रभागांमध्ये पक्षातीलच बंडखोर नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याने अधिकृत उमेदवारांची धांदल उडाली..Nagpur Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी? 57 टक्के आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणार का?.बाळासाहेब माने भवन प्रभाग समिती कार्यालय (क)(समाविष्ट प्रभाग ४, ५, ६, ११)डमी अर्जच जादायेथे उमेदवारी अर्ज माघारीची प्रक्रिया शांततेत झाली. गुरुवार व शुक्रवार या दोन दिवसांत झालेल्या अर्ज माघार प्रक्रियेदरम्यान एकूण ३३ उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. अर्ज माघारीमध्ये अपक्ष उमेदवारांसह डमी अर्ज अधिक होते. अर्ज माघारीच्या काळात कोणताही तणाव किंवा गोंधळ न होता सर्व प्रक्रिया शांततापूर्ण वातावरणात झाली. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी काही उमेदवार समर्थकांसह प्रभाग समिती कार्यालयात उपस्थित होते. मात्र, इतर प्रभागांप्रमाणे येथे कोणत्याही जोरदार राजकीय हालचाली किंवा गदारोळ पाहायला मिळाला नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले..शहापूर प्रभाग समिती कार्यालय (ड)(समाविष्ट प्रभाग १, २, ३, ७)३६ जणांची तलवार म्यानशहापूर प्रभाग समिती कार्यालयात उमेदवार माघारीच्या दुसऱ्यादिवशी दिवसभर नाट्यमय घडामोडींनी वातावरण तापले होते. दोन दिवसांत एकूण ३६ उमेदवारांनी माघार घेतली असून, ६१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिले. शेवटच्या क्षणापर्यंत अपक्ष उमेदवारांची मनधरणी, गोंधळ आणि तारांबळ उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रभाग क्रमांक एकमधून भाजपच्या बंडखोर महिलेने वंचित बहुजन आघाडीकडून भरलेला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. प्रभाग क्रमांक तीनमधून भाजपमधून बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून अर्ज भरलेल्या उमेदवाराला माघारीसाठी चारचाकी वाहनातून कार्यालयात आणले. मात्र, पाठीमागून आलेल्या वडील आणि भावाने जोरदार गदारोळ घालत आडवे येत माघारीचा प्रयत्न हाणून पाडला. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक दोनमधील एक अपक्ष उमेदवार माघारीसाठी कार्यालयात दाखल झाला. मात्र, तीन वाजण्याची अंतिम वेळ निघून गेल्याने त्याची माघार स्वीकारली गेली नाही. दुपारी दोन वाजल्यानंतर माघारीसाठी अपक्ष उमेदवारांची गर्दी वाढली. यामध्ये प्रभाग क्रमांक सातमधील अपक्ष उमेदवार सर्वाधिक सक्रिय असल्याचे दिसून आले. शेवटच्या क्षणापर्यंत माघारीसाठी मोठी धावपळ सुरू होती..शिव-शाहू आघाडीच्या निवडणूक चिन्हाबाबत उत्सुकताइचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी राजकीय रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. आज (ता. ३) शनिवारी महाविकास आघाडी पुरस्कृत शिव-शाहू विकास आघाडीसह सर्वच अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप होणार आहे. यामध्ये शिव-शाहू विकास आघाडीला एकत्रित चिन्ह मिळणार की उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढावे लागणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.