कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार

Ichalkaranji Municipal Corporation First Election Overview : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत ३८३ पैकी १५३ उमेदवारांनी माघार घेतली असून आता २३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
Ichalkaranji Municipal Corporation

Ichalkaranji Municipal Corporation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या (Ichalkaranji Municipal Corporation) पहिल्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत आज संपली. यामध्ये दोन दिवसांत ३८३ उमेदवारांपैकी तब्बल १५३ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. यामध्ये १० विविध राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे निवडणूक रिंगणात तब्बल २३० उमेदवार असणार आहेत.

Loading content, please wait...
Ichalkaranji
Voting
Maharashtra Politics
voter card
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.