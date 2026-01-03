Ichalkaranji Election : इचलकरंजीच्या पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत ६५ जागांसाठी २३० उमेदवार रिंगणात

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण १६ प्रभागांतील ६५ जागांसाठी तब्बल २३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यामध्ये अपक्षांची संख्या जास्त असली तरी बहुतांश जागी महायुती विरुध्द शिव-शाहू विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत होणार आहे; .तर शिवसेना (उबाठा) १८ जागांवर स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरली आहे. याशिवाय महायुतीमध्ये ११ जागांवर मैत्रिपूर्ण लढती होणार आहेत. त्यामुळे काही जागांवर तिरंगी लढती होणार आहेत. दरम्यान, आज उमदेवारी मागे घेण्याच्या मुदतीत एकूण १५३ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले..Kolhapur Election : ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार; कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट .शहरातील विविध चार प्रभाग समिती कार्यालयांत उमेदवारी मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी सकाळी ११ वाजल्यापासूनच चारही ठिकाणी वर्दळ वाढली होती. विशेषतः भाजपच्या बंडखोर उमेदवारांच्या माघारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. .दुपारी १ वाजल्यानंतर मात्र माघारीच्या प्रक्रियेला वेग आला. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी बंडखोरांची मनधरणी करण्यासह स्वीकृत नगरसेवकांचा शब्द नेतेमंडळींकडून मिळाला. त्यानंतर माघारीसाठी मोठी लगबग वाढल्याचे दिसले..Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत विरोधकांची मोठी मोट बांधणी; १० पक्षांची ‘शिव–शाहू विकास आघाडी’ एकाच चिन्हावर लढणार.माघारीच्या मुदतीत भाजपच्या तब्बल २४ बंडखोरांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघार घेतले; तर शिवसेना (शिंदे) गटाच्या चौघांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाच्या एका प्रमुख उमेदवाराने माघार घेतली. त्यामुळे महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..दरम्यान, काही प्रभागांतील जागा बिनविरोध करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. पण, त्याला यश आले नाही. अपक्ष उमेदवारांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात माघार घेतली. त्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे दिसून आले. .संबंधित अपक्ष उमेदवाराला प्रभाग समिती कार्यालयात आणून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यापर्यंत ही यंत्रणा कार्यरत होती. दुपारी ३ वाजता मुदत संपल्यानंतर माघारीची प्रक्रिया थांबली. गेल्या दोन दिवसांत १५३ उमेदवारांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली; तर २३० उमेदवार आता निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिले आहेत. उद्या (ता. ३) चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर निवडणूक प्रचाराला वेग येणार आहे..या निवडणुकीत महायुती विरुध्द शिव-शाहू विकास आघाडी यांच्यातच प्रमुख लढत होणार आहे. दोन्हीकडे बहुतांश प्रभागात तुल्यबळ उमेदवार आहेत. त्यामुळे मोठी चुरस पाहावयास मिळणार आहे. याशिवाय शिवसेना (उठाबा) स्वतंत्रपणे १८ जागांवर लढत आहे. .त्यामुळे या पक्षासाठी ही अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. याशिवाय छोटे-मोठे पक्ष निवडणूक रिंगणात आहे. त्यामुळे बहुतांश जागी दुरंगी, कांही जागावर तिरंगी; तर मोजक्याच जागी चौरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. महायुतीत ११ जागांवर मैत्रिपूर्ण लढत होत आहे. त्यामध्ये कोणत्या पक्षाचा उमेदवार बाजी मारणार याकडेही आतापासूनच लक्ष लागले आहे..चौकटएकाच कुटुंबातील निवडणूक रिंगणातप्रभाग क्रमाक ५ मध्ये सचिन सदाशिव भरते, त्यांची पत्नी प्रतीक्षा आणि मुलगा सुमित हे तिघेही अपक्ष निवडणूक लढवित आहेत. याशिवाय शिव-शाहू विकास आघाडीतर्फे अमरजित जाधव, मंजुश्री जाधव, अब्राहम आवळे व क्रांती आवळे, संजय तेलनाडे व स्मिता तेलनाडे अशा तीन जोड्या निवडणूक रिंगणात आहेत. .माजी आमदार अशोक जांभळे व सुहास जांभळे ही पिता-पुत्राची जोडी राष्ट्रवादी काँग्रेस (एपी) पक्षातर्फे लढत आहेत. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय कांबळे आणि संतोषी संजय कांबळे वडील-मुलगी निवडणूक रिंगणात आहेत. संजय तेलनाडे व सुनील तेलनाडे असे दोघे भाऊ निवडणूक लढवित आहेत. .अंतिम चित्रप्रभाग-१६एकूण जागा-६५एकूण माघार-१५३रिंगणात उमेदवार-२३१.पक्षनिहाय उमेदवारांची संख्याभाजप - ५६, शिवसेना (शिंदे) - १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एपी) - १२शिवसेना (उबाठा) - १८, शिव-शाहू आघाडी - ६५, परिवर्तन आघाडी - ९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.