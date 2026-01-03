कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजीच्या पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत ६५ जागांसाठी २३० उमेदवार रिंगणात

Mahayuti vs Shiv–Shahu Vikas : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १६ प्रभागांतील ६५ जागांसाठी २३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिले आहेत.
Candidates and supporters gather at ward committee offices during withdrawal day in Ichalkaranji.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण १६ प्रभागांतील ६५ जागांसाठी तब्बल २३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यामध्ये अपक्षांची संख्या जास्त असली तरी बहुतांश जागी महायुती विरुध्द शिव-शाहू विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत होणार आहे;

