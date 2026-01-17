Ichalkaranji Election : वस्त्रनगरीत भाजपच भारी! पहिल्याच निवडणुकीत महायुतीची एकतर्फी सत्ता

इचलकरंजी : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत ४७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत महायुतीने एकतर्फी सत्ता स्थापनेचा कौल मिळवला. या ऐतिहासिक यशाचा आनंद साजरा करताना महायुतीचे कार्यकर्ते अक्षरशः जल्लोषात न्हाऊन निघाले. प्रमुख चौक, रस्ते आणि प्रभागांत विजयाचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला..विजय पॅनेलचा, जल्लोष मात्र एकट्याचाअनेक प्रभागांत महायुतीचे पॅनेल निवडून आले असले, तरी विजय साजरा करताना उमेदवार एकत्र दिसले नाहीत. कुणी जेसीबी आणून गुलाल उडवला, कुणी चारचाकीतून रॅली काढली, कुणी साऊंड सिस्टीम लावली. त्यामुळे पॅनेलचा विजय असतानाही अनेक प्रभागांत जल्लोषात स्पर्धा आणि ईर्ष्याच अधिक ठळकपणे दिसून आली..Political Violence Shivaji Peth Kolhapur : शिवाजी पेठेत बोंद्रे-खराडे गटात तुफान राडा, हवेत गोळीबार?; माजी महिला महापौरांसह पाच जखमी.राजीव गांधी भवन येथे मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या तासाभरातच निकालाचे कल स्पष्ट होऊ लागले होते. सातव्या फेरीनंतर आकडेवारी अधिक ठळक होताच महायुती आघाडीवर असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. .त्यानंतर सर्वाधिक आघाडीवर असलेले उमेदवार निश्चितपणे निवडून येणार असल्याची खात्री समर्थकांना पटताच राधाकृष्ण चौक, थोरात चौकसह विविध भागांत जल्लोषाला सुरुवात झाली. उमेदवारांच्या विजयानंतर समर्थकांनी मतमोजणी केंद्राचा परिसर सोडत आपापल्या प्रभागात जल्लोषासाठी मोर्चा वळविला. .Ichalkaranji Clash : इचलकरंजीत पैसे वाटपावरून राडा, भाजपमधील अंतर्गत वाद उफाळला; माजी उपनगराध्यक्षांसह १५ जणांवर गुन्हा, पोलिसांसमोरच दिली धमकी.प्रत्येक प्रभागात जल्लोषाची पूर्वतयारी आधीच केली होती. गुलालाने भरलेली जेसीबी, हारांनी सजवलेल्या क्रेन, पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात विजयी उमेदवारांचे जंगी स्वागत केले. काही ठिकाणी क्रेनच्या साहाय्याने उमेदवारांना मोठे हार घातले, तर जेसीबीतून गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला..विजयी उमेदवारांचे औक्षण करून समर्थकांनी जयघोष करत दुचाकी रॅली काढल्या. संपूर्ण परिसर ‘विजयाचा जयघोष’ आणि गुलालाच्या उधळणीने भारावून गेला होता. अनेक भागांत कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. .दरम्यान, वाढत्या उत्साहामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले. मोठ्या आवाजात सुरू असलेले डॉल्बी बंद करण्याचे आदेश देत काही ठिकाणी डॉल्बी जप्त केली. नियमांचे उल्लंघन करत असलेल्या दुचाकींवरही कारवाई केली. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..उमेदवारांच्या घरांसमोर बंदोबस्तनिवडणूक निकालानंतर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाने सर्व पक्षांची कार्यालये व उमेदवारांच्या घरांसमोर पोलिस बंदोबस्त नेमला होता. विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांकडून उत्साहाच्या भरात कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली. सतत पेट्रोलिंग, तत्काळ हस्तक्षेप आणि नियंत्रणामुळे शहरात शांतता राखली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.