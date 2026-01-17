कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : वस्त्रनगरीत भाजपच भारी! पहिल्याच निवडणुकीत महायुतीची एकतर्फी सत्ता

BJP–Mahayuti : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत महायुतीला ४७ जागांवर दणदणीत यश, गुलाल, रॅल्या आणि ढोल-ताशांत इचलकरंजीत विजयाचा जल्लोष. उत्साहाच्या भरातही कायदा सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस यंत्रणा यशस्वी
BJP-Mahayuti supporters celebrate their sweeping victory in Ichalkaranji municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत ४७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत महायुतीने एकतर्फी सत्ता स्थापनेचा कौल मिळवला. या ऐतिहासिक यशाचा आनंद साजरा करताना महायुतीचे कार्यकर्ते अक्षरशः जल्लोषात न्हाऊन निघाले. प्रमुख चौक, रस्ते आणि प्रभागांत विजयाचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला.

