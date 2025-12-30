कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : शेवटचा दिवस तरी आला, पण इचलकरंजीत उमेदवार कोण हेच गुलदस्त्यात!

No political party releases official : उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस उजाडूनही इचलकरंजीत सर्वच पक्षांकडून अधिकृत उमेदवार यादी जाहीर झालेली नाही
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आला, तरी अद्याप सर्वच राजकीय पक्षांतील उमेदवारांच्या नावांचा गोंधळ सुरू आहे. पक्षाचा एबी फॉर्म दिल्यानंतरही भाजपच्या काही जागांवरील उमेदवार अचानक बदलण्यात येत आहेत.

