Ichalkaranji Muncipal : शेवटचा दिवस तरी आला, पण इचलकरंजीत उमेदवार कोण हेच गुलदस्त्यात!

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आला, तरी अद्याप सर्वच राजकीय पक्षांतील उमेदवारांच्या नावांचा गोंधळ सुरू आहे. पक्षाचा एबी फॉर्म दिल्यानंतरही भाजपच्या काही जागांवरील उमेदवार अचानक बदलण्यात येत आहेत. .त्यामुळे अशा प्रभागांत गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे, तर एकाही राजकीय पक्षाने अधिकृतपणे उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या काही जागांवरील उमेदवारांच्या नावांबाबत आजही उत्सुकता कायम राहिली आहे..Kolhapur election : हलगी-घुमक्याच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल; कोल्हापूरच्या निवडणूक कार्यालयांत उत्सवाचे वातावरण.उमेदवारांची पळवापळवी व फोडाफोडी होऊ नये, यासाठी त्यांची नावे गोपनीय ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. मंगळवारी (ता.३०) उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतरच महायुती व विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांची नावे स्पष्ट होणार आहेत. .दरम्यान, आज रात्री काही जागांवरील उमेदवार निश्चित करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी गुप्त बैठका सुरू होत्या. इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यामध्ये भाजप ५२, शिवसेना शिंदे गट ११, तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट दोन जागांवर लढणार आहेत. काही जागांवर राष्ट्रवादी पक्षाचे उमेदवार मैत्रीपूर्ण लढत करणार आहेत. .Ichalkaranji Election : दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल नाही; मात्र इचलकरंजीत अर्जांसाठी प्रचंड झुंबड .विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीकडूनही उमेदवारांची निश्चिती सुरू आहे. घोरपडे नाट्यगृह परिसरातील एका महत्त्वाच्या ठिकाणांहून त्यांची दिवसभर सूत्रे हालत होती. रात्री उशिरा त्यांच्याकडून उर्वरित जागांचे उमेदवार निश्चित करण्यात आले..महायुतीमध्ये सोमवारी दिवसभर प्रभाग ५, ६, ७, १५, १६ आदी प्रभागांमधील उमेदवारांची अदलाबदल करण्यावर खलबते सुरू होती. काहीजणांना एबी फॉर्म दिल्यानंतरही त्यांना अचानक थांबण्याबाबत सांगण्यात आल्याची चर्चा दिवसभर सुरू होती. .काही प्रभागांतील उमेदवार बदलण्यावर खल सुरू होता. काही जणांना उमेदवारी निश्चित केली असली तरी त्यांना एबी फॉर्म दिला नव्हता. त्यामुळे गोंधळात भर पडली होती.