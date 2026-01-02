Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीत पडद्यामागील खेळी; मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज छाननीनंतर आता माघारीकडे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी (ता. २) दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत आहे. या मुदतीत बंडखोरी केलेल्यांसह अपक्ष उमदेवारांना माघार घेण्यासाठी आज दिवसभर फिल्डिंग लावण्यात येत होती..गेल्या निवडणुकीत तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. यावेळी पुन्हा काही उमेदवारांनी बिनविरोध निवड होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी अपक्ष उमेदवारांना माघारीसाठी वेगवेगळी आमिषे दाखविण्यात येत असल्याची चर्चा आज सुरू होती. .Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.तडजोडीसाठी बोलाविण्यात येत आहे. त्यामुळे आज दिवसभर काही उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीची अफवा पसरली होती. पण, एका राष्ट्रीय पक्षाचे दोन उमेदवार बिनविरोध करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उद्या (ता. २) माघारीच्या मुदतीनंतर याबाबतचे चित्र समोर येणार आहे..विशेषतः महायुतीमधील मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला कितपय यश येईल?, हे माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. याशिवाय काही प्रभागांतील जागांवर निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठीही राजकीय पक्षांसह उमेदवारांची यंत्रणा कामाला लागली होती. त्यामुळे माघारीची मुदत संपेपर्यंत महत्त्वाच्या काही प्रभागांत मोठ्या राजकीय घडामोडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत..Ichlkaranji Election : अपक्ष-बंडखोरांनी रंगलेला प्रभाग १४ चा रणसंग्राम; इचलकरंजीत काट्याची लढत.उमेदवार अर्जांच्या छाननीत ११ अर्ज अवैध ठरले होते, तर तब्बल ४४५ अर्ज वैध ठरले आहेत. आता माघारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः महायुतीत मैत्रिपूर्ण लढती १३ ठिकाणी होत आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस दहा, तर शिवसेना तीन ठिकाणी भाजपबरोबर मैत्रिपूर्ण लढत करणार आहे. .मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्यासाठी भाजपकडून विशेष प्रयत्न सुरू होते. शक्य तितक्या प्रमाणात तडजोड करण्याचे प्रयत्न तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहे. याशिवाय भाजपकडून मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे..अनेकांनी अपक्ष उमेदवादी दाखल केल्यामुळे भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. अशा बंडखोर उमेदवारांची पक्षाच्या नेतेमंडळींकडून मनधरणी करण्यात येत आहे. त्याला बऱ्यापैकी आज दिवसभरात यश येताना दिसत आहे.\r\n\r.पक्षाच्या निष्ठावंतांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे भाजपमध्ये मोठा संताप आहे. त्याचा फटका निवडणुकीत बसू नये, यासाठी नेतेमंडळी कामाला लागली आहे. काही जणांना स्वीकृतसह विविध पदांचे आश्वासन दिले जात आहे, तर काही प्रभागांतील उमेदवारांनी आपल्याला त्रासदायक ठरण्याची भीती असलेल्या अपक्ष उमेदवारांना माघार घेण्याबाबत गळ घातली जात आहे. .त्यासाठी वेगळ्या पध्दतीने यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. त्यामुळे उद्या(ता. २) अनेक अपक्ष माघार घेऊन पक्षीय उमेदवारांना पाठिंबा दिल्याचे चित्र दिसण्याची शक्यता आहे, तर काही अपक्षांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीत लढणार असल्याचे सांगत पक्षीय उमेदवारांचे टेन्शन वाढविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.