Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीत पडद्यामागील खेळी; मैत्रिपूर्ण लढत टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली

Candidate Withdrawal Drama : माघारीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी बंडखोर व अपक्ष उमेदवारांना रोखण्यासाठी पक्षांची जोरदार मनधरणी,महायुतीतील मैत्रिपूर्ण लढती टाळण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर तडजोडींचे प्रयत्न सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज छाननीनंतर आता माघारीकडे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी (ता. २) दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत आहे. या मुदतीत बंडखोरी केलेल्यांसह अपक्ष उमदेवारांना माघार घेण्यासाठी आज दिवसभर फिल्डिंग लावण्यात येत होती.

