इचलकरंजी: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांसह इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे; पण महापालिका निवडणुका पुढे जाण्याच्या कथित चर्चेमुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढत चालली आहे. राजकीय पक्षांकडूनही तूर्त पुढील महत्त्वाच्या हालचाली थांबवल्याचे चित्र आहे..या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची पहिली निवडणूक कधी होणार, याची उत्सुकता वाढत चालली आहे. सध्या राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडाला आहे. लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागण्याची चिन्हे आहेत; पण महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत मात्र अनिश्चितता असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Ichalkaranji Election: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपावर पेच; घटक पक्षांचे लक्ष भाजपाकडे खिळले .सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सुनावणी सुरू आहे. २५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्याकडे आता सर्वच राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. साधारणपणे येत्या जानेवारीत महापालिकेची निवडणूक होईल, अशी शक्यता गृहीत धरण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व राजकीय व प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत. .प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित झाले आहे. मतदार याद्या फोडण्यात आल्या आहेत. त्यावर पुढील कार्यवाही प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या हालचाली अधिक गतीने सुरू झाल्या आहेत. मंत्र्यांचे दौरे वाढत चालले आहेत. .Ichalkaranji Election इचलकरंजी महापालिकेसाठी ठाकरे गट वेगळी चूल मांडणार; 'मविआ'ची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता, 'या' नेत्याच्या इशाऱ्याने चर्चेला उधाण.इच्छुक उमेदवारांनी समाज माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहचण्यास सुरुवात केली आहे. छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमातील त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत आहे. अद्याप निवडणूक कार्यक्रमाचा पत्ता नाही; पण उमेदवारीसाठी फिल्डींग लावण्यासाठी नेते मंडळींकडे भेटीगाठी वाढल्या आहेत. हळूहळू राजकीय वातावरण तापत चालले आहे; पण अचानक महापालिका निवडणुका पुढे जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत..इच्छुकांची दुहेरी कोंडीएकीकडे तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर महापालिकेसाठी पहिली निवडणूक होत आहे. त्यामुळे इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. त्यांच्याकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. .उमेदवारी न मिळाल्यास अपक्ष लढण्याची मानसिकता तयार केली आहे. दुसरीकडे निवडणूक ठरलेल्या मुदतीपूर्वी होणार की, पुढे जाणार याबाबत तूर्त तरी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे उमेदवारीची शाश्वती नाही आणि दुसरीकडे निवडणूक पुढे जाणार असल्याच्या कथित चर्चेमुळे इच्छुकांची दुहेरी कोंडी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.