Ichalkaranji News: इच्छुकांची धाकधूक वाढली; महापालिका निवडणुकीची अनिश्‍चितता, हालचालींना ब्रेक

Ichalkaranji Municipal Election: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांसह इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे; पण महापालिका निवडणुका पुढे जाण्याच्या कथित चर्चेमुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची पहिली निवडणूक कधी होणार, याची उत्सुकता वाढत चालली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांसह इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे; पण महापालिका निवडणुका पुढे जाण्याच्या कथित चर्चेमुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढत चालली आहे. राजकीय पक्षांकडूनही तूर्त पुढील महत्त्वाच्या हालचाली थांबवल्याचे चित्र आहे.

