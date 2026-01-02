कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : चार वर्षे कुठे होते? निवडणूक जाहीर होताच नेत्यांची अचानक समाजकारणात एन्ट्री, इचलकरंजीकर संतप्त

Election-time activism : चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत नागरिक प्रश्नांसाठी वाऱ्यावर, निवडणूक जाहीर होताच नेत्यांची सक्रियता, पण विश्वासाचा तुटलेला दुवा
Election-time activism

Election-time activism

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजताच शहरातील राजकीय आणि सामाजिक हालचालींना वेग आला आहे. इच्छुक उमेदवार मतदारांच्या गाठीभेटी घेताना दिसत आहेत, मात्र चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी फारसे कोणी पुढे आले नव्हते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Political Accountability
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com