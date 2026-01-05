Ichalkarnji Election : चिन्हे मिळताच उमेदवार मैदानात उतरले, पदयात्रा, कॉर्नर सभा आणि रिक्षा प्रचार; वस्त्रनगरी पूर्णपणे निवडणूकमय झाली असून प्रत्येक प्रभागात प्रचाराचा धडाका

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर आता उमेदवारांचा प्रचार सुसाट झाला आहे. आज रविवार सुटीचा दिवस असल्यामुळे प्रचाराला चांगलाच धडाका उडाला. सर्वच प्रभागांत उमेदवारांच्या पदयात्रा निघाल्या. .दिवसभर प्रचाराचा सर्वत्र माहोल तयार झाला होता. अनेक ठिकाणी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे आतापासून वस्त्रनगरीतील वातावरण निवडणूकमय झाले आहे. गेल्या आठवड्याभरात अनेक राजकीय घडोमाडी झाल्या. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. माघारीची प्रक्रिया संपली. .Kolhapur Election : सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारांनी बांधली पायाला भिंगरी; कोल्हापुरात प्रचाराने घेतला वेग.नाराज झालेल्यांना थांबविले. आता सर्व उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप केले. त्यामुळे चिन्हासह प्रचार करण्याचा उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यादृष्टीने चिन्हासह उमेदवारांनी प्रचार साहित्याची युध्दपातळीवर जुळवाजुळव केली. पक्षीय उमेदवारांची फारशी अडचण नसली तरी आघाडी आणि अपक्ष उमेदवारांना प्रभागाचा भौगोलिक आकार पाहता आपले चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत..कमी वेळेत मतदारांपर्यंत चिन्ह पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमांतून या उमेदवारांची तारांबळ उडाली. यात गाण्यांच्या वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी स्टुडिओमध्ये ध्वनिमुद्रण करण्यास वेग आला आहे..Kolhapur Election : वेळ कमी, प्रभाग मोठा; कोल्हापुरात इच्छुकांनी ‘रात्रीचा दिवस’ करत प्रचार.याशिवाय पारंपरिक प्रचारासाठी रिक्षा तयार ठेवल्या आहेत. त्याचा आवाज आता हळूहळू गल्ली बोळातून घुमू लागला आहे. यातून लोकांच्या कानावर आता उमेदवारांची नावे व त्यांची चिन्हे पडत आहेत..चिन्ह मिळाल्यामुळे सर्वच उमेदवारांचा जोरात प्रचार सुरू झाला आहे. आज रविवार सुटीचा दिवस असल्यामुळे दिवसभर प्रचाराचे अनेक उमेदवारांनी नियोजन केले होते. विशेषतः काही प्रभागांत जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत पदयात्रा काढल्या. काही भागांत सांयकाळी कॉर्नर सभा घेतल्या. सुटीचा दिवस असल्यामुळे मतदारांनी वैयक्तिकरीत्या भेटीगाठीवरही विशेष भर दिला..सोबत प्रचार पत्रकांचेही वाटप करण्यात येत होते. प्रत्येक गल्लीत कोणत्या ना कोणत्या तरी उमेदवाराची आज प्रचार फेरी निघाल्यामुळे दिवसभर सर्वत्र निवडणूकमय वातावरण निर्माण झाले होते. .प्रचारात तरुणांचा मोठा सहभागउमेदवारांच्या प्रचार यात्रेत आता तरुणाईचा मोठा उत्साह पाहावसाय मिळत आहे. यावेळी बहुतांश राजकीय पक्षांनीही तरुण उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे तरुणवर्ग अगदी उत्साहाने प्रचारात सहभागी होताना दिसत आहे. त्यामुळे प्रचारात तरुणांचा मोठा प्रभाव दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.