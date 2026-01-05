कोल्हापूर

Ichalkarnji Election : चिन्हे मिळताच उमेदवार मैदानात उतरले, पदयात्रा, कॉर्नर सभा आणि रिक्षा प्रचार; वस्त्रनगरी पूर्णपणे निवडणूकमय झाली असून प्रत्येक प्रभागात प्रचाराचा धडाका

Municipal Election Campaign : चिन्हांचे वाटप होताच उमेदवारांचा प्रचार युध्दपातळीवर; सर्व प्रभागांत पदयात्रांचा धडाका, अपक्ष व आघाडी उमेदवारांसाठी चिन्ह पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान; गाणी, रिक्षा प्रचारावर भर.
Candidates take out rallies in Ichalkaranji after receiving election symbols

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर आता उमेदवारांचा प्रचार सुसाट झाला आहे. आज रविवार सुटीचा दिवस असल्यामुळे प्रचाराला चांगलाच धडाका उडाला. सर्वच प्रभागांत उमेदवारांच्या पदयात्रा निघाल्या.

