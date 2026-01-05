Ichalkaranji Elections : इचलकरंजीत राजकीय पुनरागमन; ३५ माजी नगरसेवक पुन्हा निवडणूक रिंगणात

Ichalkaranji Municipal Elections : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहात जाण्यासाठी उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. यात नगरपालिकेच्या मागील सभागृहातील सदस्य असलेले ३५ जण पुन्हा थेट निवडणूक रिंगणात उतरले आहे. .तर १४ सदस्यांचे नातेवाईक निवडणूक लढवित आहेत. विशेष म्हणजे विद्यमान तब्बल १६ सदस्यांनी या निवडणुकीला बाय बाय केले आहे. यातील काहीजणांना पक्षांकडून उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक न लढविणे पसंद केले..Ichalkaranji Muncipal Corporation : काही जागा घटक पक्षांना जाणार, उरलेल्या जागांसाठी भाजपमध्ये कट-थ्रोट स्पर्धा; अनेकांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली.नगरपालिकेच्या शेवटच्या सभागृहात ६२ सदस्य निवडून आले होते. तर ५ पाच सदस्य स्वीकृत व एक लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अशा एकूण ६८ जणांचे सभागृह होते. चार वर्षांपूर्वी या सभागृहाची मुदत संपली. त्यानंतर सहा महिन्यांतच नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले; पण साडेतीन वर्षे प्रशासक राजवट सुरू आहे. .आता महापालिकेचे पहिले सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. या सभागृहात जाण्यासाठी नगरपालिकेच्या शेवटच्या सभागृहातील ३५ सदस्य पुन्हा निवडणूक लढवित आहेत. यामध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राहिलेल्या अलका स्वामी यांच्यासह सभागृहातील तत्कालीन उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे, तानाजी पोवार, सरिता आवळे यांचा समावेश आहे. .Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू.तर १४ सदस्यांचे नातेवाईक या निवडणुकीत आपले नशीब आजमावत आहेत. यामध्ये अनेकांनी आपल्या कुटुंबातील पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून, पुतण्या आदी नातेवाइकांना निवडणूक रिंगणात उतरले आहे. यापैकी कितीजणांना नवीन सभागृहात जाण्याची संधी मिळणार, हे निकालानंतर समोर येणार आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने माघार.नगरपालिकेच्या शेवटच्या सभागृहातील १६ सदस्य निवडणूक रिंगणात नाहीत. यातील काहीजण निवडणूक लढविण्यास इच्छुक होते. मात्र, त्यांना पक्षांकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली. यातील चारजणांनी अपक्ष एक उमेदवारांने पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या शिवाय एका सदस्याच्या पत्नीने अर्ज भरला होता. मात्र, पक्षनेत्यांनी मनधरणी केल्यानंतर या सर्वांनी उमेदवारी माघार घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.