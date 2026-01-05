कोल्हापूर

Ichalkaranji Elections : इचलकरंजीत राजकीय पुनरागमन; ३५ माजी नगरसेवक पुन्हा निवडणूक रिंगणात

Party Strategy Shapes : नगरपालिकेच्या शेवटच्या सभागृहातील ३५ माजी नगरसेवक महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहात स्थान मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा थेट निवडणूक लढवत आहेत.
Former corporators and new candidates prepare for Ichalkaranji’s first municipal corporation elections.

सकाळ वृत्तसेवा
Ichalkaranji Municipal Elections : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहात जाण्यासाठी उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. यात नगरपालिकेच्या मागील सभागृहातील सदस्य असलेले ३५ जण पुन्हा थेट निवडणूक रिंगणात उतरले आहे.

