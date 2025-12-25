कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल नाही; मात्र इचलकरंजीत अर्जांसाठी प्रचंड झुंबड

No Nomination Filed on Second Day : सलग दुसऱ्या दिवशी उमेदवारी अर्ज शून्य; मात्र अर्ज विक्रीत इचलकरंजीने गाठला विक्रम, शासकीय सुटीमुळे उमेदवारी प्रक्रियेला खंड; शुक्रवारपासून अर्ज दाखल होण्याची शक्यता. पक्षीय यादी जाहीर नसतानाही इच्छुक उमेदवारांची प्रभाग कार्यालयांत मोठी गर्दी
No Nomination Filed on Second Day

No Nomination Filed on Second Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Ichalkaranji Civic Polls : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी सलग दुसऱ्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. मात्र, उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयांत झुंबड उडाली होती.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Farm
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com