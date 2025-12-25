Ichalkaranji Election : दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल नाही; मात्र इचलकरंजीत अर्जांसाठी प्रचंड झुंबड

Ichalkaranji Civic Polls : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी सलग दुसऱ्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. मात्र, उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयांत झुंबड उडाली होती. .आज दिवसभरात २०१ इतक्या विक्रमी अर्जांची विक्री झाली. उद्या (ता. २५) शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे आता शुक्रवार (ता. २६) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे..Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी.इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी आजअखेर एकाही पक्षाने आपल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. दुसरीकडे इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. .उमेदवारी अर्ज अचूक भरण्यासाठी विधी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे. आज दुसऱ्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने चारही प्रभाग समिती कार्यालयांतील प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग.मात्र, दुपारी तीन वाजेपर्यंत आज एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. आता उद्या (ता. २५) शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज विक्री व अर्ज स्वीकारण्याचे कामकाज पूर्णतः बंद राहणार आहे. दरम्यान, आज दिवसभरात एकूण २०१ उमेदवारी अर्जांची विक्री करण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांत ३६३ अर्ज इच्छुक घेऊन गेले आहेत. अर्ज घेऊन जाण्यासाठी आज चारही प्रभाग समिती कार्यालयांत वर्दळ होती..उमेदवारी अर्ज विक्री दृष्टिक्षेप (ता. २४)प्रभाग समिती कार्यालय अर्ज विक्री संख्याअ (जुनी पालिका इमारत) ७९ब (राजर्षी शाहू पुतळा) ४९क (बाळासाहेब माने भवन) २७ड (शहापूर) ४६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.