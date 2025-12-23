Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत निवडणुकीची लगीनघाई; आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता.२३) उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या चार प्रभाग समिती कार्यालयात सुविधा केली आहे. .त्यासाठी संबंधित कार्यालयांना नजीकचे प्रभाग जोडले आहेत. प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी केली आहे..Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग.याबाबत महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने आज सायंकाळी पूर्वतयारीचा आढावा घेतला आहे. उमेदवारांकडून शक्तिप्रदर्शन होण्याची शक्यता असल्यामुळे आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. चारही प्रभाग कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची सोय केली आहे. निवडणूक अर्ज सादर करताना फक्त तिघांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. .यात उमेदवारासह सूचक व अनुमोदक यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रभाग समिती कार्यालयाकडे जाणारा मार्ग बंद केले जाणार आहेत. या ठिकाणी आवश्यक पोलिस बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे..Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग.दरम्यान, महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची महापालिकेत थकबाकी भरून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. उमेदवारी अर्जासोबत महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडण्याची अट आहे. त्यामुळे ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी महापालिका इमारतीमधील घरफाळा विभागाच्या कार्यालयात इच्छुकांनी गर्दी केली आहे. .या उमेदवारांकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क, बांधकाम परवाना शुल्क आदी विविध बाबींची थकबाकी तातडीने भरून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यावर भर दिला जात आहे. .इच्छुक उमेदवारांची वाढती गर्दी व वेळेची अडचण लक्षात घेता, महापालिका प्रशासनाने घरफाळा विभागाच्या कार्यालयामध्ये ‘एक खिडकी योजना’ सुरू केली आहे. या ठिकाणी कर विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, तसेच संबंधित इतर विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी एकाच ठिकाणी उपस्थित असून, थकबाकी तपासणी, भरणा व नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पार पडत आहे..या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज स्वीकारणारकार्यालय ठिकाण समाविष्ट प्रभागअ जुनी नगरपालिका इमारत ८, ९, १३, १६ब भारतमाता विद्यामंदिर, शाहू पुतळा परिसर १०, १२, १४, १५क बाळासाहेब माने भवन ४, ५, ६, ११ड राजीव गांधी विद्यामंदिर, शहापूर १, २, ३, ७.अर्ज स्वीकारण्यासाठी कर्मचारी असे‘ए’ झोन- २०‘बी’ झोन- २१,‘सी’ झोन- १९‘डी’ झोन- २२सर्वजण महसूल विभागाकडील कर्मचारी सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत अर्ज स्वीकारणार महापालिकेच्या तिजोरीत २३ लाखांची भर.इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीतील इच्छुकांनी ना हरकत दाखला काढण्यास गर्दी केली आहे. त्यासाठी घरफाळा, पाणीपट्टी व इतर थकीत देण्याची पडताळणी केल्यानंतर ना हरकत दाखला दिला जातो. त्यासाठी इच्छुकांनी महापालिकेची सर्व देयदेणी महापालिकेकडे भरली आहेत. यातून तब्बल २३ लाखांची वसुली होण्यास मदत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.