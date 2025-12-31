Ichalkaranji Muncipal : ४५६ उमेदवारी अर्ज, मिरवणुका आणि घोषणाबाजी; इचलकरंजीत निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगला!

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी आज अखेरच्या दिवशी तब्बल ३९१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, तर आजअखेर एकूण ४५६ उमदेवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. विविध चार प्रभाग समिती कार्यालयांत महायुती आणि शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले..यावेळी उमेदवारांसोबत सूचक, अनुमोदक यांना सोडताना पोलिस व कार्यकर्ते यांच्यात वादावादीचे प्रसंग निर्माण झाले होते. कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्यामुळे त्याची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी उमेदवारांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडाल्याचे दिसले. आता उद्या (ता.३१) सकाळी ११ वाजता चारही प्रभाग समिती कार्यालयांत छाननी प्रक्रिया सुरू होणार आहे..Ichalkaranji Election : आवाडे–चाळके थेट आमने-सामने; आघाडी–महायुतीच्या रणांगणात अपक्ष ठरणार किंगमेकर.महापालिकेच्या ६५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आज अंतिम मुदत होती. त्यामुळे आज सकाळी दहा वाजल्यापासूनच उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी मिरवणुकीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी धावपळ सुरू केली होती. .चारही प्रभाग समिती कार्यालयांचा परिसर बॅरिकेडस् लावून बंदिस्त केला होता. परिसरात मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. उमेदवार आणि त्यांच्यासोबत सूचक व अनुमोदक अशा तीन व्यक्तींनाच सोडण्यात येत होते. यावेळी पोलिस आणि कार्यकर्ते यांच्यात किरकोळ वादावादी होत होती..Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी.निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे उमेदवारांचे मोठे हाल झाले. दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास उमेदवारांची मोठी तारांबळ उडाली. वेळ संपल्यानंतर सर्वच दालनांचे दरवाजे बंद केले. .काही उमेदवारांना वेळेते पोहोचता आले नाही. त्यामुळे त्यांना आपली उमदेवारी अर्ज दाखल करता आला नाही; मात्र दालनात उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना टोकन दिले. त्यानंतर त्यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले. जुनी नगरपालिका व बाळासाहेब माने सभागृह या दोन प्रभाग समिती कार्यालयांत फारसा मोठा गोंधळ न होता उमेदवारी दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. राजर्षी शाहू पुतळा समिती कार्यालयात गोंधळ.शहरातील राजर्षी शाहू पुतळा येथील प्रभाग समिती कार्यालय (ब) येथे निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मंगळवारी सकाळपासूनच उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी गर्दी केली होती. वाढत्या गर्दीमुळे दिवसभर प्रभाग समिती कार्यालय परिसरात गोंधळाचे चित्र दिसून आले. .पोलिस व उमेदवार समर्थकांमध्ये वादावादीचे प्रसंग निर्माण झाले होते. त्यामुळे दिवसभर तणावाची परिस्थिती होती. प्रशासनाने केवळ उमेदवार, त्यांचे सूचक व अनुमोदक यांनाच कार्यालयात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. .त्यामुळे उमेदवारांसोबत आलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना कार्यालयापासून सुमारे १०० मीटर अंतरावर उभारलेल्या बॅरिकेडस्च्या बाहेर थांबावे लागले. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली..अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दुपारी तीन वाजेपर्यंत असल्याने शेवटच्या टप्प्यात उमेदवारांची संख्या लक्षणीय वाढली. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना टोकन देऊन कार्यालयात थांबवण्याची व्यवस्था केली. .मात्र, कार्यालयात मोठ्या संख्येने उमेदवार, सूचक व अनुमोदक यांना एकाचवेळी ठेवून शटर बंद केल्याने कार्यालयात प्रचंड घुसमट झाली. वारंवार विनंती करूनही शटर उघडले जात नसल्याने आत अडकलेल्या उमेदवार तसेच त्यांच्या सूचक व अनुमोदक यांचा संताप वाढत गेला..अखेर संतप्त उमेदवार व समर्थकांनी एकत्र येत शटरवर लाथा मारण्यास सुरुवात केली. यामुळे मोठा आवाज झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी शटर उघडले. त्यानंतर पुन्हा एकदा पोलिस व उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. .शहापूर प्रभाग समिती कार्यालयात दिवसभर तणावमहापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दुसऱ्या दिवशी शहापूर प्रभाग समिती कार्यालयात प्रचंड धावपळ उडाली. पहिल्या दिवशी केवळ १८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजल्यापासूनच अर्ज सादर करण्यासाठी प्रवेशद्वाराबाहेर उमेदवार व समर्थकांची गर्दी झाली होती. .प्रभाग क्रमांक १, २, ३ आणि ७ मधून आज एकूण १०६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, दोन दिवसांत मिळून १२४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उमेदवारांना कार्यालयापर्यंत सोडताना पोलिस व समर्थकांमध्ये वारंवार शाब्दिक बाचाबाची होत असल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषतः अपक्ष उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याने त्यांची अर्ज भरण्यासाठी अधिक वर्दळ होती. .महायुतीच्या उमेदवारांनी शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तुलनेत शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी घोषणाबाजी करत शांततेत अर्ज सादर केले. अपक्ष उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने त्यांच्या समर्थकांची गर्दी दिवसभर कार्यालय परिसरात कायम होती..दरम्यान, अनेक अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने अर्ज दुरुस्तीसाठी उमेदवारांची कार्यालयात ये-जा वाढली होती. सकाळच्या तुलनेत दुपारी अर्ज सादर करण्यासाठी गर्दी अधिक वाढली. वाढती गर्दी लक्षात घेता अर्ज तपासणीसाठी प्रभाग समिती कार्यालयात आणखी दोन टेबल वाढवण्यात आले. .त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेचे काम सुलभ झाले आणि अनेक उमेदवारांना वेळेत अर्ज दाखल करता आले. मात्र, अर्ज सादर करण्यासाठी काही अपक्ष उमेदवारांना कार्यालयात वेळेत पोहोचता न आल्यामुळे परत फिरावे लागल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले. सत्तेत आल्यावर पाणी प्रश्न सोडविणार ः सतेज पाटील.महायुतीतील घटक पक्षांकडून इचलकरंजीच्या पाणी प्रश्नावर वेगवेगळी भूमिका घेतली जाते. याबाबत घटक पक्षांमध्ये ताळमेळ नसेल तर ते पाणी प्रश्न कसा सोडविणार, असा सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केला. .महापालिकेत आमची सत्ता आल्यानंतर सर्वप्रथम इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न सोडविण्यात येईल, असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला. यावेळी माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .या दोघांच्या उपस्थितीत शिवतीर्थ ते शंभूतीर्थ या मार्गावर वाद्यांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत आणि जोरदार घोषणा देत पदयात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर उमेदवारांनी प्रभाग समिती कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर केले. .पोलिसांच्या अरेरावीचा सर्वसामान्यांना फटकाउमेदवारी अर्ज भरताना कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी तैनात केलेल्या पोलिसांच्या अरेरावीचा फटका मात्र येथील विद्यार्थी, शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांना घरी नेण्यासाठी आलेल्या पालकांना बसल्याची तक्रार केली. विनाकारण अडवणूक व कडक वर्तणुकीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती..अ (जुनी पालिका इमारत) = ११७ब (राजर्षी शाहू पुतळा) = १०३क (बाळासाहेब माने भवन) = ११२ड (शहापूर) = १२४ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 