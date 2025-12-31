कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : ४५६ उमेदवारी अर्ज, मिरवणुका आणि घोषणाबाजी; इचलकरंजीत निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगला!

Massive Nomination Rush for ichalkarnji : महायुती व शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी मिरवणुका काढत शक्तिप्रदर्शन केले, तर अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय ठरली.
Massive Nomination Rush for ichalkarnji

Massive Nomination Rush for ichalkarnji

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी आज अखेरच्या दिवशी तब्बल ३९१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, तर आजअखेर एकूण ४५६ उमदेवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. विविध चार प्रभाग समिती कार्यालयांत महायुती आणि शिव-शाहू विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Corporation Election
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.