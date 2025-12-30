Ichalkaranji Muncipal : उमेदवारी अर्जाचा शेवट जवळ; चारित्र्य पडताळणीसाठी पोलिस ठाण्यात इच्छुकांची झुंबड

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एक दिवस उरल्याने इच्छुक उमेदवारांची धावपळ वाढली आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दोन दिवसांपासून शहरातील पोलिस ठाण्यात चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी मोठी गर्दी उसळल्याचे चित्र आहे..महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी विविध पक्षांकडून तुल्यबळ उमेदवारांना प्रवेश दिला जात असून, त्यात काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या इच्छुकांचाही समावेश आहे. उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असून, त्यामध्ये उमेदवारावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती नमूद करावी लागते. .Sangli Election : अर्ज दाखल करण्यास दोन दिवस उरले; महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची कागदपत्रांसाठी धावाधाव.त्यामुळे स्वतःसह पत्नी, मुलगा, सून आदी कुटुंबीयांचेही चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज केले जात असल्याने अर्जांची संख्या वाढली आहे. ठाण्यातील पडताळणी विभागाकडे शेकडो अर्ज दाखल झाले आहेत. .त्यामुके गोपनीय विभागावर ताण वाढला आहे. एकीकडे ‘एक खिडकी योजना’, तर दुसरीकडे चारित्र्य पडताळणीची प्रक्रिया एकाच टेबलवर सुरू असल्याने इच्छुकांची रांग लागल्याचे दिसून येत आहे. .Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांची गर्दी; एका दिवसात ६९४ अर्ज!.दरम्यान मर्यादित मनुष्यबळ असूनही पोलिसांकडून कार्यवाही करून पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.