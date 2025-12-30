कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : उमेदवारी अर्जाचा शेवट जवळ; चारित्र्य पडताळणीसाठी पोलिस ठाण्यात इच्छुकांची झुंबड

Police Verification Rush : उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एकच दिवस शिल्लक राहिल्याने चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पोलिस ठाण्यांत मोठी गर्दी उसळली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एक दिवस उरल्याने इच्छुक उमेदवारांची धावपळ वाढली आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दोन दिवसांपासून शहरातील पोलिस ठाण्यात चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी मोठी गर्दी उसळल्याचे चित्र आहे.

