Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत रंगत; जाहीर सभांसाठी ८ तर कॉर्नर सभांसाठी १०१ जागा निश्चित

Campaign Enters Crucial Phase : माघारीनंतर प्रचाराला वेग; जाहीर सभा आणि कॉर्नर सभांवर उमेदवारांचा भर,निवडणूक विभागाकडून नियमावली जाहीर; सभांसाठी वेळ, अंतर आणि परवानग्यांचे निकष स्पष्ट
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या (शुक्रवार ता.२) माघारीचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. यामध्ये लवकरच दिग्गज नेत्यांच्या जाहीर सभा आयोजित करण्याबरोबरच प्रभाग पातळीवर कॉर्नर सभा होणार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाकडून जागा निश्चित केल्या आहेत.

