Ichalkaranji Election : इचलकरंजी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत रंगत; जाहीर सभांसाठी ८ तर कॉर्नर सभांसाठी १०१ जागा निश्चित

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या (शुक्रवार ता.२) माघारीचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. यामध्ये लवकरच दिग्गज नेत्यांच्या जाहीर सभा आयोजित करण्याबरोबरच प्रभाग पातळीवर कॉर्नर सभा होणार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाकडून जागा निश्चित केल्या आहेत. .यामध्ये जाहीर सभांसाठी वेगवेगळ्या भागांतील ८ जागा निश्चित केल्या आहेत, तर तब्बल १०१ जागा कॉर्नर सभांसाठी आरक्षित असणार आहेत. निवडणुकीत एकाचवेळी जास्तीतजास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जाहीर सभा, कॉर्नर सभा एक प्रभावी पर्याय आहे..सभांना मिळणारा प्रतिसाद बऱ्याच वेळा राजकीय वातावरण बदलण्यास उपयुक्त ठरत असते. त्यामुळेच दिग्गज नेतेमंडळींच्या जाहीर सभा घेतल्या जातात. स्टार प्रचारकांच्या सभा लक्षवेधी ठरत असतात, तर कॉर्नर सभांना स्थानिक नेतेमंडळी संबंधित करीत असतात. .यातून मतदारांशी थेट संवादही साधता येतो. त्यामुळे वैयक्तिक भेटीगाठीसह जाहीर सभा, कॉर्नर सभा घेण्यावर राजकीय पक्ष, उमेदवारांकडून भर दिला जातो. या सभांसाठी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने जागा निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये काही जागांच्या ठिकाणी आठवडा बाजार भरतो. अशावेळी मात्र तेथे सभेसाठी परवानगी दिली जाणार आहे..सभांसाठी सर्वसाधारण नियमावली अशीसभेसाठी जागा मागणीसाठी प्रथम अर्ज येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे, कोणत्याही सभेसाठी परवानगी मागणी अर्ज दोन दिवस अगोदर करावा लागणार आहे, कॉर्नर सभेसाठी सर्वसाधारणपणे २ तासांसाठी परवानगी असणार आहे, दोन सभांमध्ये किमान २ तासांचे अंतर ठेवण्यात येणार आहे, एकापेक्षा जास्त अर्ज करून विनाकारण जागा अडवण्याचा प्रकार करता येणार नाही..जाहीर सभांसाठी जागायोग जिम्नॅशियम मैदान (कागवाडे मळा), नाट्यगृह चौक (व्यंकोबा मैदानलगत), कै. आण्णा भाऊ साठे मैदान (आवळे गल्ली), जवाहरनगर पाण्याची टाकी (इंदिरा हौसिंग सोसायटी), , शहापूर गावचावडीसमोरील चौक (शहापूर), कै. शिवाजी खवरे मार्केट (थोरात चौक)वंदे मातरम क्रीडांगण (वर्धमान चौक), राजमाता जिजाऊ क्रीडासंकुल (जवाहरनगर).