Ichalkaranji Result 2026 Won Candidate List : इचलकरंजीत भाजपचा बोलबाला की धक्का? चुरशीच्या लढतीनंतर महापालिकेत सत्ता कुणाची? वाचा विजयी उमेदवारांची यादी

Ichalkaranji Municipal Election Result 2026 Won Candidate Complete List : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा भाजप आणि शिवशाहू विकास आघाडी यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. शहरातील बहुतांश प्रभागांमध्ये दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये कांटे की टक्कर सुरू असल्याचे चित्र मतमोजणीदरम्यान स्पष्ट झाले. काही प्रभागांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली, तर अनेक प्रभागांमध्ये शिवशाहू विकास आघाडीचे उमेदवार पुढे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे इचलकरंजीच्या राजकीय समीकरणांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले होते..इचलकरंजी महानगरपालिकेमध्ये ६५ प्रभाग आहेत. इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १ मध्ये चुरशीने मतदान झाले. या प्रभागात सर्वाधिक ७७.३४ टक्के मतदान झाले आहे. तर, सर्वाधिक कमी मतदान प्रभाग क्रमांक १० मध्ये ६४.२२ टक्के इतके झाले. एकूण २ लाख ४८ हजार ९०७ मतदारांपैकी १ लाख ७३ हजार ६४१ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये ८८ हजार ३३९ पुरुष मतदारांनी तर ८५ हजार २९५ महिलांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला. विशेष म्हणजे, ५५ पैकी केवळ ७ तृतीयपंथीय मतदारांनी मतदान केले. वाचा विजयी उमेदवारांची यादी.या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ८ (क) मध्ये विशेष लक्षवेधी आणि अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. या प्रभागात शिवशाहू विकास आघाडीचे उमेदवार संजय तेलनाडे यांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी भाजपचे उमेदवार पारीसनाथ घाट यांचा पराभव करत महत्त्वाचा विजय नोंदवला. पारीसनाथ घाट हे आमदार राहुल आवाडे यांचे कट्टर समर्थक आणि सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते, त्यामुळे या पराभवाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे..इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत ६५ जागांपैकी भाजपा महायुतीने ४३ जागा तर, महाविकास आघाडी पुरस्कृत (शिव शाहू विकास आघाडी) १७, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) ३, शिवसेना (उबाठा गट) १ व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) १ जागांवर विजय मिळवला आहे..इचलकरंजी महापालिकेतील विजयी उमेदवारप्रभाग क्रमांक - १अ- अनुसूचित जाती महिला स्वाती राजेंद्र लोखंडे- शिव शाहू आघाडीब-ओबीसीसचिन लालासो राणे - शिव शाहू आघाडीक- सर्वसाधारण महिलारूपाली नितीन कोकणे - शिव शाहू आघाडीड- सर्वसाधारणउदयसिंग मारुती पाटील – शिव शाहू आघाडी प्रभाग क्रमांक - २अ- ओबीसी महिलायास्मीन मुसा तासगावे - शिव शाहू आघाडीब- सर्वसाधारण महिलापद्मा लक्ष्मण सावरतकर - शिव शाहू आघाडीक- सर्वसाधारणरणजीत गंगाराम जाधव - शिव शाहू आघाडीड - सर्वसाधारणपरवेझ लतिफ गैबान - शिव शाहू आघाडीप्रभाग क्रमांक - ३अ - अनुसूचित जाती महिला प्रियंका प्रसाद इंगवले - भाजपब - ओबीसीयोगेश चांगदेव पाटील - भाजपक- सर्वसाधारण महिलासरिता भाऊसो आवळे - शिदेसेनाड- सर्वसाधारणअशोक रामचंद्र जांभळे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)प्रभाग क्रमांक - 4अ - ओबीसीसयाजी मारुती चव्हाण - शिव शाहू आघाडीब- सर्वसाधारण महिलामोनाली दत्तात्रय मांजरे - भाजपक - सर्वसाधारण महिलामनीषा संतोष कुपटे - भाजपड- सर्वसाधारणमनोज भीमाशंकर हिंगमिरे – भाजपप्रभाग क्रमांक - ५अ-ओबीसीसतीश वसंतराव मुळीक - भाजपब - सर्वसाधारण महिलावैशाली सुनिल पोवार - भाजपक- सर्वसाधारण महिलाजुलेखा जहाँगीर पटेकरी - भाजपड- सर्वसाधारणशिवाजी संभाजी पाटील - उद्धवसेनाप्रभाग क्रमांक - ६अ- अनुसूचित जातीअलका अशोक स्वामी - भाजपब - ओबीसी महिलाकिरण श्रीरंग खवरे - भाजपक - सर्वसाधारण महिलाविजया सुनिल महाजन - भाजपड - सर्वसाधारणविठ्ठल पुंडलिक चौपडे - भाजपप्रभाग क्रमांक - ७अ- अनुसूचित जाती महिलाक्रांती अब्राहम आवळे - शिव शाहू आघाडीब - ओबीसी महिलाप्रमिला रविंद्र जावळे - भाजपक - सर्वसाधारणनंदकुमार आनंदराव पाटील - शिव शाहू आघाडीड - सर्वसाधारणमदन सीताराम कारंडे - शिव शाहू आघाडीप्रभाग क्रमांक - ८अ- ओबीसी महिलारूपा उदय बुगड - भाजपब - सर्वसाधारण महिलासंगीता राजू आलासे - शिव शाहू आघाडीक - सर्वसाधारणसंजय शंकरराव तेलनाडे - शिव शाहू आघाडीड - सर्वसाधारणरवींद्र वसंत माने - शिदेसेनाप्रभाग क्रमांक - 9अ - अनुसूचित जातीरुबेन सखाराम आवळे - भाजपब - ओबीसी महिलाध्रुवती सदानंद दळवाई - भाजपक - सर्वसाधारण महिलामनीषा प्रशांत नवनाळे - भाजपड - सर्वसाधारणउदय आनंदा धातुडे - भाजपप्रभाग क्रमांक - १०अ- अनुसूचित जातीरवी साहेब रजपुते - भाजपब - ओबीसी महिलाविद्या मनोज साळुंखे - भाजपक - सर्वसाधारण महिलानूतन दिलीप मुथा - शिंदेसेना 769अनिता अशोक काबळे - शिव शाहू आघाडी 195संपदा जयवंत चव्हाण - अपक्ष 6सलोनी संजय शिंत्रे - अपक्ष 107ड - सर्वसाधारणतानाजी बाळू पोवार - भाजपप्रभाग क्रमांक ११अ - ओबीसीप्रदीप नामदेव धोत्रे - भाजपब - सर्वसाधारण महिलावैशाली शशिकांत मोहिते - भाजपक - सर्वसाधारण महिलासारिका सुकुमार पाटील - भाजपड - सर्वसाधारणराजू संभाजी बोद्रे - भाजपप्रभाग क्रमांक - १२अ - ओबीसीनितेश किरण पोवार - भाजप ब - सर्वसाधारण महिलासुरेखा अजितमामा जाधव - भाजपक - सर्वसाधारण महिलास्नेहल दीपक रावळ - भाजपड - सर्वसाधारणअनिल देवकरण डाळ्या - भाजपप्रभाग क्रमांक - १३अ - ओबीसी महिलारूपाली अनंत सातपुते - भाजपब - सर्वसाधारण महिलाशशिकला माळसाकांत कवडे - भाजपक - सर्वसाधारणचंद्रकांत विष्णू शेळके - भाजपड - सर्वसाधारणअमरजीत राजाराम जाधव - शिव शाहू आघाडीप्रभाग क्रमांक - १४अ - ओबीसी महिलासपना प्रमोद भिसे - भाजप ब - सर्वसाधारण महिलामेघा शहाजी भोसले - भाजपक - सर्वसाधारणअभिषेक रमाकांत वाळवेकर - भाजपड - सर्वसाधारणओंकार रामचंद्र सुर्वे - भाजपप्रभाग क्रमांक - १५अ - ओबीसीराजू आण्णासो पुजारी - भाजपब - सर्वसाधारण महिलाज्योती नागेश पाटील - भाजपक - सर्वसाधारण महिलातेजश्री अमृत भोसले - भाजपड - सर्वसाधारणसंतोष बाबुराव शेळके - भाजपप्रभाग क्रमांक - १६अ - ओबीसी महिलापूनम सचिन माळी - भाजपब - ओबीसीसुशांत बाळासो कलागते - भाजपक - सर्वसाधारण महिलास्मिता संजय तेलनाडे - शिव शाहू आघाडीड - सर्वसाधारण महिलाअरुणा प्रमोद बचाटे - भाजपइ - सर्वसाधारणसुनील शंकरराव तेजनाडे - शिव शाहू 